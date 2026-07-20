El duro mensaje de gobernadora Magali en el 20 de Julio: "Tolima no puede repetir el desgobierno"

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, aprovechó la conmemoración del Día de la Independencia, en Chaparral, para lanzar uno de los pronunciamientos políticos más contundentes de su mandato.

En un discurso cargado de referencias a la democracia, la seguridad y el futuro del país, aseguró que el departamento "jamás debería repetir la experiencia de desgobierno y destrucción por parte de un gobernante", al tiempo que defendió la institucionalidad y llamó a dejar atrás la polarización.

Durante su intervención, la mandataria afirmó que "estos últimos cuatro años han sido difíciles" para Colombia, pero sostuvo que el país demostró su capacidad de resistencia. "Colombia entera resistió el experimento de tener en marcha ideas políticas trasnochadas y ampliamente fracasadas", expresó, al advertir que insistir en esos modelos significaría retroceder como sociedad.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magalí Matiz Vargas // Foto: Gobernación del Tolima

Matiz también defendió la legitimidad de las instituciones democráticas y pidió respetar la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. "La campaña política ya terminó y el pueblo se pronunció de manera mayoritaria. El sistema electoral colombiano es garante y seguro. No hubo fraude alguno; seguir insistiendo en lo contrario es irrelevante e irresponsable", manifestó, al advertir que los discursos que desconocen los resultados electorales solo alimentan la confrontación política.



Uno de los mensajes centrales estuvo dirigido a la defensa del Tolima. "El Tolima ya ha sufrido demasiado como para permitir que nos devuelvan al pasado", dijo la gobernadora, al insistir en que la democracia "no le pertenece a ningún partido político ni a ningún caudillo", sino que es una construcción colectiva que requiere el compromiso de todos los ciudadanos.

En el marco de la celebración del 20 de Julio, Matiz invitó a los colombianos a dejar atrás las divisiones ideológicas. "Hoy es el día para llamar a la unión de esfuerzos, a la unión de voluntades y propósitos comunes, de dejar atrás posturas radicales y extremistas para construir el progreso que el campo y la ciudad necesitan", afirmó, luego de recordar que el país ha logrado superar tragedias, conflictos armados y "pésimos gobiernos que malgastaron recursos y saquearon el erario en la historia reciente".

La seguridad volvió a ocupar un lugar central en su discurso. La gobernadora reiteró que "con seguridad todo, sin seguridad nada", una frase que definió como la convicción que ha guiado cada segundo de su administración. "La seguridad no es una bandera ideológica; es el derecho humano fundamental de todos. Donde no hay seguridad, no hay libertad; donde hay miedo, no hay progreso", enfatizó.

Publicidad

En la parte final de su intervención, Matiz saludó la instalación del nuevo Congreso y manifestó la disposición del Tolima para trabajar con el gobierno entrante del presidente Abelardo De La Espriella, respaldando la propuesta denominada "La revolución de las cosas pequeñas", enfocada en resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos mediante obras e inversiones concretas.

La ceremonia concluyó con un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública, campesinos, líderes sociales y trabajadores del departamento, a quienes la gobernadora calificó como los verdaderos héroes que sostienen el desarrollo del Tolima y de Colombia.