El Estado no puede perder la guerra contra el delito: presidente CEJ, sobre "justicia restaurativa"

El ministro de Justicia, Nestor Osuna, propuso un modelo de justicia restaurativa que busca la restauración de los derechos de las personas al ser víctimas de hurto. Este proceso busca resolver el problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño, haciendo que los delincuentes responsables de sus acciones busquen soluciones para remediar el conflicto.

Hernando Herrera Mercado, presidente de la corporación Excelencia en la Justicia, habló sobre la justicia restaurativa, propuesta hecha por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

“El Estado no puede declarar que perdió la guerra contra el delito. Si llegamos a esta reflexión por incapacidad del Estado o por el fenómeno de hacinamiento carcelario, que es creciente, o por la grave impunidad, diríamos que esa guerra se perdió. Se trata de cambiar el modelo de cómo se sancionan ejemplarmente los delitos. Yo creo que el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, es un jurista muy serio, pero hay que darle a esto contexto sobre qué es lo que se quiere, siempre y cuando, el origen no sea un reconocimiento de que el Estado colombiano perdió esa guerra contra la criminalidad”, aseveró.

Para Herrera, la justicia restaurativa es una propuesta que, si bien sí ayudaría a la reducción carcelaria en el país, no aseguraría una reducción de hurtos en las calles de las principales ciudades de Colombia.

“Es muy buen punto esa justicia de restaurativa tal y como se propone. incluye la mediación directa y especie de resolución de controversias o de conflictos entre el delincuente y la víctima, pero surgen varias inquietudes. Primero, si se trata de una persona que es reincidente, ¿va a cumplir o va a dejar de ejecutar o de perpetrar ese delito? Segundo, ¿Qué pasa si el delincuente no tiene la suma de dinero para restablecer o resarcir a la víctima? en este caso dándole un nuevo celular o pagándole ese plan de datos. Tercero, yo creo que el modelo carcelario está agotado, pero ¿será que este nos va a garantizar que se disminuyan las más de 200,000 acciones delictivas en lo que hace el delito de hurto? que se está presentando en hoy en día en nuestro país”, dijo.

Además, el presidente de la corporación Excelencia en la Justicia aclaró que ve difícil la realización de esta propuesta, ya que generaría una mayor impunidad de delitos.

“Es difícil. La ciudadanía está cansada de la impunidad. los reportes indican que 8 de cada 10 ciudadanos dicen tener una opinión desfavorable del sistema penal acusatorio porque no lo ven operando. Esta propuesta, tal y como se ha vislumbrado y visualizado, es que generaría no solamente no reparación de las víctimas, sino por el contrario, una mayor impunidad. Tenemos una responsabilidad grandísima, tiene que quedar muy bien confeccionada este aspecto para que el ciudadano se sienta recompensado y para que esta propuesta finalmente se consolide y sea un modelo de justicia eficiente y que no genere impunidad”, finalizó.

