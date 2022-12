“El expresidente no sabía de pagos hechos por Diego Cadena”: asesor de UTL de Uribe

Este viernes, BLU Radio habló con Hernán Cadavid, uno de los hombres de mayor confianza del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en la unidad de trabajo legislativo del Senado. Cadavid dice haber sido testigo de la reunión en la que el abogado Diego Cadena le comenta a Uribe de contacto con testigos y señala que el expresidente no tenía conocimiento de pagos que estaba haciendo abogado Cadena sin la autorización debida de su jefe. Esa reunión es clave porque es en la que Cadena le informó al expresidente de pagos “a título humanitario”, algo que, según Cadavid, generó molestia en el senador Uribe.

¿Por qué su nombre aparece mencionado en el documento de la Corte Suprema?

“Aparezco mencionado en el documento, en el auto de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Instrucción, pero además aparezco mencionado de manera equivocada porque están dándome la calidad de miembro de la UTL para agosto de 2018. Yo no era funcionario de la UTL y eso es verificable. Yo hago entrega de un documento enviado desde el departamento de Antioquia, yo fui candidato a la Cámara por el departamento. Muchas personas se interesaron en ayudar al presidente Uribe ante esta estructura de falsos testigos que ha tenido que soportar. Hice entrega del documento en el despacho y seguramente se le dio el trámite. Y se envió para corroboración en la Corte. Yo no era funcionario de la UTL en agosto de 2018. Empecé en marzo de 2019 mis funciones. No es cierto que como UTL yo tramité pruebas a favor del senador Uribe. Es falso, es algo equivocado por parte del magistrado ponente César Reyes.

¿Qué sabe usted del papel de Diego Cadena? Usted fue testigo de una reunión entre Álvaro Uribe y el abogado, ¿cuándo fue? ¿Qué pasó en ese encuentro?

“Yo tuve como asesor del presidente Uribe la oportunidad de presenciar una reunión entre él y el abogado Cadena. Cadena le informa al presidente que habría hecho giros a Carlos Enrique Vélez; lo que tengo presente es el reproche inmediato del presidente Uribe. Le dijo al abogado, y lo tengo presente, que si se le hubiese informado, consultado, alguna acción de esas, bajo ninguna circunstancia se lo permite. Eso fue en el despacho del senador Uribe en el Congreso. Yo como asesor estuve en algún momento citado por la Corte Suprema de Justicia y de alguna manera extraña, faltando pocos días para declarar, me llegó un correo en el que decían que ya no necesitaban mi testimonio. Sigo listo para ayudar a esclarecer lo que he tenido la oportunidad de conocer. Y es una auténtica infamia, una máquina de destrucción de la honra, y una sofisticada estructura de falsos testigos en contra del presidente Uribe”.

¿Usted fue testigo de otras reuniones de Uribe y Diego Cadena? ¿Cómo demostrar que no hubo peticiones para que se comprara a testigos? ¿Es verdad que el expresidente asignó roles en el proceso legal a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)? ¿Cómo desmentir esto?

“Nos preguntan mucho precisamente cómo Álvaro Uribe daba instrucciones a la UTL. Uribe tiene una amplia carrera política, larguísima. Es riguroso, transparente. Trata todo con mucho método. Yo no había nacido cuando el expresidente ya ejercía su vida pública. En lo que yo he compartido como miembro de la UTL, él siempre ha tenido la costumbre de manejar todo con detalle y cuidado”.

¿Nunca les dieron instrucciones en este caso?

“No señor. Jamás recibimos instrucción de ir a buscar testigos, tramitar pruebas o algo por el estilo. Eso es lo que yo puedo dar fe y lo sostengo públicamente y de manera privada. Uribe siempre ha dado buen ejemplo”.

¿Qué opina usted de que la Corte no haya tenido en cuenta testimonios como el del ‘Tuso’ Sierra y otros?

“Frente a los otros nombres que la corte no ha escuchado yo prefiero guardar prudencia. Esto, entre otras cosas, porque es un tema que solo maneja la defensa de Uribe. Mi expresión como ciudadano es que me llama la atención que dejen de citar al ‘Tuso’ Sierra, pero hay otros: alias ‘Monoleche’, alias ‘Simón’ e incluso Salvatore Mancuso. No sé por qué la Corte no los tiene en cuenta”.