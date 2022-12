El Gobierno no va a volver a asperjar cultivos ilícitos: Santos

Durante la instalación del Foro de la Biodiversidad, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que el Gobierno no volverá a fumigar los cultivos ilícitos, pese a las sugerencias que ha hecho el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



“Aprovecho para decir que el Gobierno no va a volver a asperjar, eso que quede claro. Hay algunas personas que están diciendo que hay que reanudar la aspersión, el Gobierno lo ha estudiado y no lo vamos a hacer”, expresó el primer mandatario.



Además, Santos dijo que uno de los retos del posconflicto será la erradicación de los cultivos ilícitos, para el cual cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y de las mismas Farc.