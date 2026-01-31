El Gobierno nombra a Tania Peñaranda como agente interventora de Air-e

Tania Peñaranda, quien se venía desempeñando en el área administrativa de la compañía, fue designada por el Gobierno como agente interventora encargada, después de la renuncia el fin de semana pasado de Nelson Javier Vásquez.

Desde Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó el nombramiento y le deseó suerte a la funcionaria en su gestión.

“Le deseamos, obviamente, el mejor éxito en esta labor que es difícil; espero conversar con ella en los próximos días. Nuestra obligación y nuestro compromiso con el pueblo caribeño es de seguir prestando el servicio público”, dijo el funcionario, quien minutos antes firmó la resolución que redujo 500 pesos en el costo del galón de gasolina corriente.

Trabajadores de Aire-e Foto: suministrada

La elección de Peñaranda coincide con el pedido que desde el sindicato de trabajadores de Air-E intervenida (Sintraelecol) hizo su presidente, Eduardo Remolino, sobre elegir en el cargo de agente interventor a un empleado de la empresa y no a alguien de afuera que desconozca las problemáticas.



Junto a Remolino, más de 80 trabajadores realizaron una jornada de protesta en la entrada de las oficinas administrativas de Air-e, ubicadas en el norte de Barranquilla.

Hay que recordar que ya han pasado cuatro agentes interventores, incluido el actual ministro de Energía, Edwin Palma, desde que el Gobierno asumió las riendas de la empresa que lleva energía a más de 5 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.