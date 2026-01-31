En vivo
Nación  / El Gobierno nombra a Tania Peñaranda como agente interventora de Air-e

El Gobierno nombra a Tania Peñaranda como agente interventora de Air-e

La noticia fue confirmada en Barranquilla por el ministro de Minas, Edwin Palma. Peñaranda, quien ya trabajaba en la empresa, fue designada como encargada.

