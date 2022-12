El himno nacional no se aplaude, no es una canción: experto

El profesor Javier Álvarez es comunicador social de la UPB y docente de protocolo, relaciones públicas y eventos, y estuvo en Mañanas BLU 10 a.m. para hablar de sobre el uso adecuado de los símbolos patrios y emblemas nacionales.



Álvarez aseguró que en el país el uso de la bandera nacional, el himno, el escudo y otros emblemas está estipulado en un decreto y que no se les da el uso correcto.



“Ponen el himno en una conferencia o una charla educativa, hay momentos exclusivos para poner el himno, cuando la ceremonia es oficial o cuando es un acto solemne par fomentar el sentimiento patrio, la idea es que no se vuelva decoración”, dijo el especialista.



El docente señaló que es importante diferenciar entre el protocolo y el patriotismo, el cual genera, en exceso, el desgaste de los símbolos patrios.



“En el protocolo es usar los símbolos bien en los momentos adecuados, yo entiendo el fervor patriótico, pero entonces se vuelve que, en toda situación, la gente se va al extremo con el patriotismo y los utiliza mal”, agregó.



El profesor dijo que no es correcto aplaudir el himno nacional, ya que no es una canción, e invitó a quienes asisten a eventos deportivos, respetar y no silbar cuando los rivales entonen el propio.



“Hay gente que aplaude un himno eso no se hace, el himno no es una canción”, concluyó.