“El interceptado fui yo”: Uribe sobre indagación preliminar de la Corte Suprema

El expresidente y senador Álvaro Uribe habló en Mañanas BLU sobre la nueva indagación preliminar ordenada por la Corte Suprema de Justicia, en este caso por las investigaciones por supuesto espionaje desde batallones de inteligencia del Ejército.

Uribe aseguró que durante su gobierno fue objeto de chuzadas.

Publicidad

“El interceptado fui yo. Interceptaron mis comunicaciones y una la publicaron con el presidente de la Corte”, aseguró el mandatario.

De acuerdo con la versión del exmandatario, la Corte lo ha interceptado ilegalmente.

“La Corte me ha interceptado a mí ilegalmente y finalmente yo no me he quejado, aunque los abogados han propuesto acciones de esas interceptaciones ilegales”, añadió.

Publicidad

El senador aseguró que no tiene relación con miembros de las Fuerzas Armadas, en medio de las acusaciones sobre su supuesto papel en el escándalo de espionaje en brigadas de Inteligencia del Ejército.

Vea aquí: No han encontrado nada contra mí y no lo encontrarán, he obrado con honradez: Uribe

Publicidad

“No tengo relación institucional con nadie de las Fuerzas Armadas, distinto al tema de la seguridad que me proporcionan, donde hay un coronel al frente de esa seguridad, desde el 7 de agosto de 2010. Incluso voy reseñando todo”, declaró.

Escuche la entrevista completa a Álvaro Uribe en Mañanas BLU: