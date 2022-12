El ‘monstruo de Monserrate’ no es un habitante de calle, sino un estudiante

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó más detalles de la manera en la que asesinaba mujeres el llamado ‘monstruo de Monserrate’, Fredy Armando Valencia Vargas, quien confesó no ser un habitante de la calle, sino un estudiante universitario. (Vea también: Autoridades habrían descubierto fosa común en cerros orientales de Bogotá )



“Ellas en cierto momento cuando yo las invitaba en mi casa, a cambio de todo que les ofrecía pedía a cambio 5 minutos de placer y cuando ya estaban bañadas y arregladas querían era llevarse mis cosas de valor y lo que tenía, y yo decía entonces en qué quedamos, intentaban era agredirme y yo lo que hacía era defenderme”, manifestó.



Este delincuente, según las autoridades, les ofrecía ayuda a mujeres habitantes de calle a cambio de favores sexuales y las que no accedían eran asesinadas.



El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que hasta el momento han sido encontrados tres cuerpos al parecer de mujeres que fueron asesinadas durante los últimos cuatro años por alias ‘El Monstruo de Monserrate’ y en este momento se mantienen las operaciones en el cerro de Monserrate a la espera del hallazgo de más cuerpos, pues el delincuente en la audiencia confesó haber matado a por lo menos 7 mujeres.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



- Raymundo Angulo, el presidente del Reinado Nacional de la Belleza, lamentó la muerte de Luz Marina Zuluaga, la primera Miss Universo colombiana.



-Como un hecho histórico para las comunidades del pacífico, calificaron músicos y expertos en folclor, el reconocimiento de patrimonio inmaterial y cultural que hizo la UNESCO a la marimba, los cánticos y las danzas de esta región.



-En 15 días, aproximadamente, los nuevos comandantes de Policía asumirán sus cargos, después de un proceso de empalme.



-El ex vicepresidente Angelino Garzón se meterá de lleno en la campaña por el sí ante un eventual plebiscito por la paz.



-La música de marimba y los cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas fueron declarados este miércoles patrimonio inmaterial de la humanidad, por parte de la UNESCO.



-La deuda externa colombiana ascendió a los 108 mil 199 millones de dólares de acuerdo a los últimos datos aportados por el Banco de la República.



-El gerente del Hospital Cari Alta Complejidad de Barranquilla, Ramón Quintero, advirtió sobre el alto riesgo de cierre de esa institución y otros hospitales del Atlántico, por las deudas que tienen las EPS, especialmente Caprecom, con los centros asistenciales.



-Autoridades de salud revelaron un aumento en 12 por ciento en los casos de personas diagnosticadas con VIH- SIDA en Bucaramanga.



-Coviandes anunció que continúan las obras de estabilización, cambio y mejoramiento de las losas del peaje Boquerón, en la vía Bogotá - Villavicencio, por lo que se cerrarán algunos de sus carriles de manera temporal.



-Una menor de trece años perdió la vida, en las últimas horas, al caer de una ‘taravita’, un cajón colgado de un cable que se usa para el transporte de café entre montañas, el hecho se produjo en el municipio de san Agustín, Huila.



-Aunque en Medellín el alumbrado navideño se encendió desde el pasado sábado, la inauguración oficial de la Navidad será hoy con un concierto de Carlos Vives. .



-Rusia acusó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y a su familia de estar vinculados con las mafias del tráfico de petróleo.



-El primer ministro británico David Cameron busca ante el Parlamento del Reino Unido el apoyo de la cámara para participar en la lucha contra el terrorismo del Estado Islámico en Siria.



-Eslovaquia presentó una demanda ante un tribunal europeo contra la norma que establece cuotas mínimas de recepción de migrantes, que fue adoptada septiembre por la Unión Europea.



-El exjugador del Manchester United, Gary Neville, será presentado este jueves como nuevo entrenador del Valencia en España.



-Las autoridades en el centro de Bogotá, están anunciando reubicación de los vendedores informales de San Victorino.



-A tres ascendió el número de personas quemadas con pólvora en Armenia, en el preámbulo de las fiestas navideñas.