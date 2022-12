El país parece una balacera de borrachos en medio de un bar: Claudia López

Jorge Rojas, precandidato de Colombia Humana a la Alcaldía de Bogotá, y la exsenadora Claudia López entregaron su punto de vista del polémico video de Gustavo Petro que se hizo viral, en el que se le ve recibiendo un fajo de billetes.



“Lo que hemos visto en ese video es lamentable, yo lo rechazo, genera repulsa, no me gusta, el día que salió el video yo pedí que se aclarara inmediatamente, yo quiero que esa verdad se sepa por dolorosa que sea”, indicó Rojas.



Entretanto, para Claudia López se trata de un episodio muy desafortunado “es un video muy escabroso, qué imagen de confianza puede transmitir un video de una sala oscura de un político recibiendo fajo de billetes, aunque no haya nada ilegal, luce como si fuera una cosa ilícita”.



Para López, además, la explicación “ha sido un desastre para efectos de aclarar”.



“Desde el punto de vista político está pagando un costo y él lo sabe y, por eso, está pidiendo perdón, está en una actitud humilde porque sabe que cometió un error y que fue imprudente”, añadió.



Rojas va en la misma línea y asegura que es válido que Petro pida perdón, “aunque advirtió que alguien tiene que investigar con garantías, es decir la Corte Suprema de Justicia”.



Ambos consideran que el país está viviendo un momento muy difícil en la actualidad, incluso Claudia López hizo una llamativa comparación: “el país parece una balacera de borrachos en medio de un bar”.