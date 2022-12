El papa es muy fuerte, no tiene miedo y no renunciará: Francesca Chaouqui

“El papa es muy fuerte, no tiene miedo de nadie y no habrá dimisión”, aseguró en diálogo con BLU Radio.



Sobre sus declaraciones al periódico La Stampa, en las que dijo que hay un sector que quiere ver muerto al papa Francisco, Chaouqui aclaró que eso no quiere decir que haya un complot para matarlo.



“Lo que dije es que si el papa muriera en este momento, una parte de la Curia Romana estaría feliz”, agregó.



En ese sentido, agregó que no cree que en este momento la vida del sumo pontífice esté en peligro, pues el único interés que tienen sus contradictorios es que el papa no lleve a cabo las reformas.



A propósito, Chaouqui, quien es hija de un marroquí y de una italiana, dijo que el papa Benedicto XVI no renunció por el escándalo del ‘Vatileaks 1’.



“Renunció porque había una situación en la Curia que él no tenía la fuerza de gestionar y una de esas razones era la situación económica”, explicó.



Además, la mujer manifestó que hay sectores interesados en que no se lleve a cabo la reforma en el Vaticano, impulsada por Francisco, y que han hecho de todo para impedirla.



“El camino del papa hacia la transparencia es muy lento. Se ha hecho muy poco de lo que el papa pedía; hasta ahora no se ha hecho casi nada”, agregó.



Además, aseguró que no hay ninguna prueba de que ella haya filtrado algún documento a la prensa, y que fue monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda el que se inventó la historia de la filtración afirmando que ella lo estaba chantajeando.



Finalmente, Chaouqui, quien es acusada de los delitos de concierto para delinquir y filtración de documentos reservados, aseguró que de no ejecutarse los cambios ahora, el Vaticano nunca podrá hacer una reforma.