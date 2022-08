La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en dialogo con Mañanas Blu, explicó la posibilidad de importar gas natural de Venezuela . La nueva mandataria comentó que en Colombia es importante tener soberanía energética, por eso, en dado caso de que las reservas fueran insuficientes en el país para el autoabastecimiento de las personas, una de las soluciones podría ser conectarse con otros países como Venezuela para importar este servicio público.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, en dialogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló sobre la posibilidad de importar gas de Venezuela en caso de ser necesario, como lo planteó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Importar gas de Venezuela no debe ser el plan A. La acción debería ser desarrollar las reservas de gas natural para así garantizar los recursos por mucho más tiempo. No podemos sacrificar la independencia energética que hoy tenemos para retroceder años. El gas no solo es un combustible más limpio, también tiene que ver mucho con la población porque transforma vidas. En estratos 1 y 2 el servicio de gas esta maso menos en 30 mil pesos, si se importa ese servicio el precio se elevaría cinco veces hasta costar 150.000 pesos”, explicó.

Según la presidenta de Naturgas, Colombia no cuenta con un gasoducto o infraestructura que le permita importar gas, por lo que se tendría que construir una infraestructura que funcione, aunque para ella, no sería lo más viable.

“No existe una infraestructura que permita conectar al tubo desde Maracaibo, Venezuela, para conectar los ductos de gas que tenemos en el país, en ese caso, tocaría hacer un gasoducto para traspasar el servicio. Trabajando el gas natural que tiene Colombia se puede cubrir muchas regiones e, incluso, se podría empezar a exportar gas a otros países. Desde el punto de vista practica no va a hacer una discusión importar gas porque puede llegar a costar 5 a veces más”, dijo.

Para Murgas, una posibilidad para seguir teniendo gas natural por muchos más años sería seguir explorando nuevas reservas para asegurar la cantidad necesaria para más años.

“Si la ministra a lo que se está refiriendo a interconexión energética de gas, eso puede beneficiar a futuro. Pero no puede ser posible que no desarrollemos el gas que tenemos aquí que puede durar por lo menos unos 100 años. Hoy tenemos reservas probables de unos 4 años. Más allá de esa reserva, las compañías correspondientes le hacen entrega de un análisis al Ministerio de Minas para que haga la respectiva investigación. De esos 4 años se puede desarrollar un potencial de gas natural en Colombia que puede durar 100 años, todos esos años podríamos garantizar el servicio”, mencionó.

Por último, la presidenta de Naturgas, aseguró que en Colombia todavía no se importa gas y que todo el que se usa proviene del país.

“El 100% del gas que consumimos en Colombia se produce acá, el país no importa o exporta gas de otras partes del mundo, por eso su precio y calidad”, finalizó.