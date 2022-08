"Impuestos a las gaseosas no son para recaudar más plata": Petro

El presidente Gustavo Petro, en la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del litoral Pacífico, defendió la reforma tributaria de su gobierno y, específicamente, sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, manifestó que no se hace para recaudar más dinero, sino por salud.

¿Por qué es malo tomar gaseosa? ¿No ves que un porcentaje se enferma de diabetes? ¿Y quién paga la enfermedad? ¿Las EPS? La sociedad, que tiene que contribuir con el impuesto. ¿Cuánto vale curar las personas? No se puede curar, además. ¿Cuánto vale sostener vivas a las personas con diabetes? Muchos enfermándose de jóvenes", dijo el presidente, según reporta Noticias Caracol.

Publicidad

Petro también dijo que no puede ser que la gente consuma gaseosa y que sea le Estado el que asuma los costos: "Chévere tomar gaseosa y los costos los asume el Estado y la sociedad, eso no puede ser así. Pero no es el problema solo de la gaseosa: por qué si la riqueza de este país es de carbón y del petróleo (…) por qué si los precios se suben y aumenta la rentabilidad, por qué no coger un pedazo de esa plata para llevar agua potable al litoral Pacífico”.

¿Qué dice la reforma tributaria sobre las gaseosas y bebidas azucaradas?

Básicamente usted tendría que pagar un impuesto de 180 pesos por un litro de gaseosa convencional, que usualmente tiene unos 70 gramos de azúcar.

Sin embargo, hay bebidas que pagarán más. Por ejemplo, una lata de energizante suele tener 52 gramos de azúcar y el impuesto a cargo por esa lata sería de 1.351 pesos (aproximadamente).

Publicidad

El impuesto tiene tarifas que varían dependiendo de la cantidad de azúcar y se calcula según el tamaño de la bebida.

Aplica para gaseosas, energizantes, bebidas en polvo, bebidas deportivas, zumos, néctares de fruta, bebidas tipo malta y aguas saborizadas. Las bebidas sin azúcar no pagan nada.

Publicidad

Más sobre el impuesto de bebidas azucaradas: