“El problema no es de plata, es de trámites”: CCI pide destrabar 4 megaobras de aeropuertos del país

Los retrasos en varios de los principales aeropuertos del país encendieron las alertas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Durante el Primer Encuentro Regional de Infraestructura, el gremio pidió al Gobierno entrante acelerar los trámites para poner en marcha proyectos que ya están estructurados y que, según aseguró, no están frenados por falta de dinero, sino por demoras administrativas.

La presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo, explicó que ya existen iniciativas privadas para cuatro aeropuertos estratégicos: la ampliación de El Dorado, la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el aeropuerto de Cartagena y la pista del aeropuerto de Antioquia.

Sin embargo, señaló que estos proyectos siguen detenidos porque los procesos entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aerocivil avanzan lentamente.

"Necesitamos garantizar que los permisos, los requisitos y las respuestas entre funcionarios sean más rápidas, porque la ampliación de El Dorado y del aeropuerto del Valle del Cauca ya cumplen prácticamente una década y ni siquiera se requiere plata. Lo que necesitamos es avanzar en los trámites para que estas iniciativas privadas sean una realidad", afirmó Araújo.



Ante este panorama, la Federación Nacional de Departamentos advirtió que el rezago también afecta los aeropuertos no concesionados. De los 14 aeródromos incluidos en un programa de la Aerocivil, solo seis tienen contratos, ocho siguen sin iniciar contratación y las obras presentan un avance promedio de apenas el 3 %, por lo que también pidió agilizar los procesos.

La dirigente gremial también aseguró que una mayor presencia del Gobierno nacional en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali puede facilitar el trabajo conjunto entre la Nación, los departamentos y los municipios para sacar adelante proyectos estratégicos que llevan años esperando decisiones.

Para la CCI, el principal desafío del nuevo Gobierno será acelerar la gestión institucional para convertir en realidad obras que ya están listas para avanzar. El gremio insistió en que destrabar estos proyectos permitirá mejorar la conectividad entre las regiones, fortalecer la competitividad del país e impulsar el desarrollo económico.