Gremios del Valle piden al nuevo gobierno destrabar concesión de Aeropuerto Bonilla Aragón

El sector productivo y empresarial del Valle del Cauca se encuentra a la expectativa del futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, con la llegada del nuevo gobierno nacional a partir del 07 de agosto. Esto teniendo en cuenta las afectaciones en la infraestructura y en servicios, que han sido denunciadas en los últimos meses por los viajeros.

Lo que los gremios del departamento señalan es que, desde el momento en el que la Aeronáutica Civil asumió la administración del aeropuerto, las dificultades se han hecho más evidentes.

"En los meses que ha venido en operación a cargo del Aerocivil se han presentado quejas desde diferentes puntos, consideraciones con respecto al estado de las pistas, de plataforma, también a nivel de los terminales de pasajeros con relación a los baños, a la continuidad del servicio, pero algo muy preocupante es que la transición de arrendatarios en los parqueaderos, no se ha dado, y todavía hay parqueaderos que no prestan el servicio adecuado a todos los usuarios del aeropuerto", explicó Manuel Reina, director de transformación para el Desarrollo de ProPacífico.

Por esta razón, el llamado urgente que se está haciendo es iniciar el proceso para la nueva concesión del aeropuerto, que permita recuperar su competitividad. Los gremios señalan que el Bonilla Aragón debe considerarse como la principal puerta de la región, por lo que se debe garantizar la calidad de la atención a los pasajeros. Solo en el 2025, el aeropuerto movilizó a casi 7 millones de pasajeros.



"Esto para la región es preocupante en el sentido de que el aeropuerto es la puerta de entrada y salida de la región, donde es una infraestructura de soporte para las actividades turísticas y comerciales de la región. En razón a esto, hacemos un llamado a que se dé mayor celeridad en las aprobaciones gubernamentales de la próxima concesión, que ya tiene muy avanzada la factibilidad y con eso poder tener ya un concesionario que esté de manera permanente, haciendo no solo la operación, sino todas las inversiones en cuanto a modernización", añadió Reina.