"Que se abra urgentemente la licitación del aeropuerto Bonilla Aragón": gobernadora del Valle

Desde la madrugada del lunes 1 de septiembre, oficialmente el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle, que le sirve a la ciudad de Cali, está siendo operado por el Gobierno nacional a través de la Aeronáutica Civil, después de 25 años de ser administrado y controlado por el Concesionario Aerocali.

La operación pública del aeropuerto está contemplada inicialmente por seis meses mientras se define la nueva concesión que será denominada como Aeropuertos del Suroccidente, sin embargo, se podría extender hasta once meses, dependiendo de los avances del proceso de selección.

"Tenemos una inversión de aproximadamente 48.000 millones para estos primeros cinco meses, que están reflejados en la infraestructura y el mantenimiento, el personal que entró a trabajar y todo lo que requiere la navegación aérea, tenemos 122 personas distribuidas en administración y la parte operativa", señaló el director general de la Aerocivil, Henry Pinto.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidicalió celeridad en el proceso para asignar la nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, una vez se cumplan los seis meses de operación que anunció la Aeronáutica Civil, para no afectar la competitividad de la región.

"Que se abra urgentemente la licitación para esa nueva concesión, tiene que ser de aquí a diciembre que la podamos abrir, porque necesitamos que el aeropuerto crezca, más plataformas y que sea de talla mundial y que los operadores lleguen a la licitación sean internacionales", dijo la gobernadora.

Ante esta solicitud, la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, indicó que los oferentes que se postulen a la licitación para la nueva concesión, no solo deben centrarse en Cali sino terminarles aéreas pequeñas de sectores como Buenaventura.

Publicidad

"Queremos que se entienda que aquí una de las alternativas es la administración pública permanente, y la otra opción es que le propongan beneficios a los usuarios del aeropuerto. Sabemos que hay muchos intereses presionando para que se acepten las propuestas, pero yo les digo que no excluyan iniciativas como Buenaventura", dijo la ministra.

En el encuentro, las autoridades locales le pidieron a la ministra de Transporte y al director de la Aeronáutica Civil, que se restablezca una contraprestación para Palmira, pues anualmente el aeropuerto le generaba a este municipio ganancias hasta de 30.000 millones de pesos, recursos que ya no recibirá el municipio porque ya no hay concesión.