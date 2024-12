"El problema no solo toca al ministro de Hacienda": María del Mar Pizarro sobre caso UNGRD

Está próximo a iniciar el debate de la ley de financiamiento en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, mientras algunos sectores se preguntan cuál es el futuro de este proyecto ante las denuncias contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La representante del Pacto Histórico e integrante de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, María del Mar Pizarro, se pronunció al respecto. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, comentó que, estando en el poder, la “corrupción seduce a personas tanto de izquierda como de derecha”.

"A mí me parece que igual que todas las personas en este país, él tiene derecho a demostrar su inocencia. Eso es lo primero. Segundo es que el problema no solo toca al ministro de Hacienda; ayer casi que todos los partidos, el presidente del Senado , senadores del Partido Liberal, del Partido Conservador, estarían envueltos en este escándalo. Entonces, a mí lo que me parece es que tenemos un problema estructural acá, porque es que todos los sectores políticos han sido denunciados en este supuesto escándalo. Entonces, qué vamos a hacer más bien con todos los sectores políticos de este país", aseveró.

A pesar de las controversias, Pizarro destacó que se espera que la ley de financiamiento se logre tramitar antes de que finalice la legislatura, a pesar de la oposición política. Además, respondió a quienes aseguran que más que una ley de financiamiento es una reforma tributaria.

"Tenemos que entender que más de la mitad de los recursos de esta reforma sí son de financiamiento y no toman los bolsillos tributarios. ¿Por qué? Porque modifican la regla fiscal que, en el Gobierno de Duque, digamos, se permitía que hubiera un déficit del 4.5 %, pero que en el Gobierno del presidente Petro se espera que haya un superávit. O sea, es la primera vez que, en un enfriamiento de una economía, le estamos pidiendo a un Gobierno que tenga un superávit y no un déficit como los premios anteriores", explicó.

La representante Pizarro señaló que el hecho de que más de la mitad de esta reforma no toque el tema tributario hace, primero, “que no solo pase por la Comisión Tercera”, sino que, segundo, sea “una ley de financiamiento y no una reforma tributaria".

“En esta ley, además de la parte de modificación de la regla fiscal, también hay un tema muy importante y es un paz y salvo o un acuerdo de la Dian con los deudores morosos. Otra cosa y que se incluyó en la reforma es un acuerdo de pago con los gobiernos territoriales, con el Invima , con la Superintendencia para recaudar fondos para el Estado”, indicó.

Asimismo, argumentó que las reformas propuestas no impactarían directamente las finanzas personales de los colombianos, sino de aquellas empresas que han tenido utilidades billonarias, aclarando que no afectará a las pequeñas y medianas empresas.

Recalcó que entre las propuestas se incluye la regulación del impuesto al juego de azar, que, afirmó, ha experimentado un crecimiento notable y que se propondría para hacer frente a lo que llamó un “problema” del juego compulsivo en el país y a las apuestas “fuera de control”.

