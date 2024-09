“Pretexto para cubrir pesada reforma tributaria”: representante por ley de financiamiento

El representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático habló en Noticias de la Mañana sobre el debate del presupuesto y la ley de financiamientoen Colombia. El representante mencionó que la fecha límite para aprobar el presupuestose acerca y aún no se ha logrado alcanzar un acuerdo sobre el monto.

Pérez explicó que en las sesiones del miércoles no se aprobó ningún monto, ya que se negaron las proposiciones presentadas. Hubo varias proposiciones, pero todas fueron rechazadas por una o más comisiones. Debido a esto, el representante afirmó que en este momento no hay un monto aprobado.

El representante también habló sobre la ley de financiamiento y mencionó que es necesario definir un monto antes de discutir esta ley. Él propuso aprobar un monto específico, excluyendo los fondos destinados a la ley de financiamiento. Según el representante, esta ley busca enmascarar una reforma tributaria.

"Existen dos leyes separadas. Lo que le propusimos al Gobierno, con algo de sensatez que parece faltar en el Palacio de Nariño, fue aprobar el monto de 511 billones, excluyendo los 12 billones de la ley de financiamiento. Si esa ley llegara a pasar con 4, 5 o 6 billones, sería más sencillo ajustar el presupuesto en enero o febrero, en lugar de aprobar los 523 billones como si fuera un cheque en blanco, asumiendo que la ley de financiamiento ya está aprobada, lo cual no ha ocurrido y dudo que suceda. Esta ley de financiamiento no es más que un pretexto para encubrir una pesada reforma tributaria", dijo Pérez.

Sin embargo, hay discrepancias en cuanto a la interpretación de si se aprobó o no un monto. El Gobierno considera que no se negó el monto porque solo una comisión lo rechazó, mientras que el representante sostiene que no hay un monto aprobado debido a las negativas en las comisiones económicas.

"El lado dulce es que se reducirá la tarifa del impuesto de renta para las empresas, pero la parte amarga es el aumento del impuesto al patrimonio para las personas naturales. Duplican el número de contribuyentes, incrementan la tarifa y reducen el umbral. Actualmente está en 5.000 millones, pero lo bajan a 1.800, lo que significa que cualquier persona con un apartamento podría quedar incluida como contribuyente”, resaltó.

En cuanto a la posibilidad de que el presidente decrete el presupuesto, el representante mencionó que no puede hacerlo antes del 20 de octubre, que es la fecha límite establecida por la Constitución. Además, destacó que aprobar el presupuesto por decreto no es lo usual y puede generar desconfianza en la comunidad internacional.

Por el momento, el debate sobre el presupuesto y la ley de financiamiento continúa sin un monto aprobado hasta el momento. La discusión y votación de una ponencia de presupuesto serán clave en los próximos días. Mientras tanto, hay incertidumbre sobre el futuro y las posibles repercusiones de aprobar el presupuesto por decreto.

Escuche la entrevista completa acá: