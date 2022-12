El proceso sigue su curso, aunque han querido descarrilarlo: Juan Manuel Santos

Algo más de tres años de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, el expresidente Juan Manuel Santos habló con Noticias Caracol sobre lo que considera avances vacíos y retos en la implementación. Entre otras, insistió en que el asesinato de líderes sociales es el mayor de los problemas.

“Después de la firma se ha logrado muchísimo. Por supuesto que falta mucho, y haríamos bien en cumplir con todo el acuerdo sobre todo con las partes que faltan: La reforma rural, la reforma política, al país le daría un gran empujón en todo sentido. Pero a pesar de todos los problemas que tenemos, la falta a veces de voluntad de algunos funcionarios del gobierno, el asesinato de líderes sociales, para mí, es el problema más grave”, afirmó el expresidente.

Señaló que no quiere involucrarse en la política interna, pero sin mencionar nombres, sí cuestionó a quienes no han querido continuar con la implementación, a quienes han intentado, con comentarios, destruir lo que se ha ido consolidando en el pacto que acabó un conflicto de más de 50 años en Colombia.

“El proceso sigue su curso, no se ha podido descarrilar. A pesar de que mucha gente ha querido descarrilarlo. La gente conoce, inclusive, a los que están diciendo todavía que no hubo conflicto armado, que eso es una farsa, que la paz fracasó. Hay personas que no quieren que el proceso de paz funcione porque se lucran de la guerra, porque hay terratenientes que no quiere que la restitución de tierras funcione, porque van a ser afectados, hay narcotraficantes que no les interesa que la sustitución de cultivos funcione porque se quedan sin materia prima, hay intereses que les conviene que la guerra siga. ¡Pero esos intereses, afortunadamente, no van a triunfar!”, dijo el exmandatario.

No obstante, dejó en la mesa lo que para él ha sido un fracaso: la fumigación como estrategia para acabar con los cultivos ilícitos.

Reconoció que en su mandato esa fue una de las apuestas, pero no funcionó, por eso, reiteró que el camino más sano para todos es la sustitución voluntaria de cultivos y expresó la necesidad de ponerle atención a la reforma rural, como salida a los intereses del narcotráfico.

“Por un lado, en los puntos del acuerdo de lo que no se ha cumplido es la parte agraria, la reforma rural es fundamental para el futuro del país. Si logramos arreglar eso, lograremos gran parte de pobreza y de violencia. De otro lado, la sustitución de cultivos ilícitos: la sustitución voluntaria es lo único que funciona y ya Naciones Unidas comprobó que es lo único que no produce resiembra. El resto produce una resiembra altísima. Ahí hemos visto muy poca voluntad del Gobierno de continuar, e inclusive, de incrementar esa política”, agregó.

Aunque en días recientes se conoció que los testimonios entregados por parte de exjefes guerrilleros no fueron bien tomados por parte de las víctimas, uno de los puntos más importantes de la entrevista entregada por el exmandatario fue la posición de la JEP como instrumento de justicia transicional.

Concluyó que él sabía que no sería fácil, pero que el diseño del tribunal va a permitir que quienes digan la verdad accedan a los beneficios, y quienes no, se sometan a las consecuencias.

“Es un ejemplo para el mundo. El mundo entero está admirando lo que Colombia hizo en materia de justicia transicional. Primera vez en la historia de un país en conflicto en que las dos partes se sientan, se ponen de acuerdo, diseñan un sistema de justicia y aceptan las dos partes, someterse a ese sistema de justicia. Está funcionando, lento, pero está funcionando. Lento, porque es muy complejo, lo que se elaboró fue un sistema muy complejo”, afirmó.

Santos terminó hablando sobre la paz como bandera que se izó terminados los ocho años de gobierno al frente de Colombia.

“Afortunadamente el legado se está cuidando solo. No tienen que cuidarlo, el legado está saliendo por sus propios méritos. Cuando le entregué al papa la paloma de la paz, le dije: la paloma hay que dejarla que vuele sola, con problemas, pero nadie dijo que Colombia iba a ser un paraíso el día en que firmamos el acuerdo ni a los dos o tres años, pero estamos mucho mejor hoy de lo que estábamos antes.

La paz es irreversible, se tiene la Corte Constitucional como guardia pretoriana, el mismo Congreso que evitó que se cambiaran los acuerdo, pero más que todo, el pueblo colombiano: buena parte de las protestas que estamos viendo son para exigirle al Gobierno que implemente los acuerdos, y el Gobierno haría muy bien en implementarlos. Es una oportunidad de oro que no se debería desaprovechar”, concluyó el expresidente.