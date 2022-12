El procurador es irresponsable y no tiene competencia: Medimás

Medimás no tardó en responderle al procurador general Fernando Carrillo, que anunció ayer la revocatoria de la venta de Cafesalud luego de que la agente liquidadora de Saludcoop aceptara la solicitud de la Procuraduría. Los directivos de la EPS argumentan que Carrillo no tiene ninguna competencia para decidir sobre una revocatoria porque eso solamente puede hacerlo un Tribunal de Arbitramiento.



“El procurador Fernando Carrillo es uno de los juristas más prestigiosos de este país hoy. Y uno no entiende que él salga a hablar de una revocatoria cuando debe saber muy bien que se tiene que hacer un debido proceso y que el único que puede decidir es un tribunal de arbitramiento”, explicó José Joaquín Bernal, el abogado de Prestnewco.



Carrillo le envió una carta a Angela María Echeverri, la agente liquidadora de Saludcoop –es decir la encargada de la venta de Cafesalud– hace unas semanas pidiéndole que se revocara la venta debido a las recurrentes fallas en la atención en salud a los pacientes.



Echeverrry, luego de dos meses, respondió aceptando la solicitud y justificando deudas en el pago de las cuotas de la venta del año pasado. Carrillo habló de más de $150.000 millones de deudas por Medimás y por Esimed.

La EPS dijo que no recibieron una aseguradora“cero kilómetros” y que, por el contrario, Cafesalud tenía serios problemas y deudas millonarias. Inclusive el presidente Arenas afirmó que les mintieron sobre el número de pacientes.



“Nos dijeron que tenían más de 6 millones de afiliados. Pero en realidad recibimos solo más de cuatro millones”, aseguró.



En un año de operación Medimás ya ha perdido un millón de pacientes y las clínicas Esimed, que pertenece al grupo empresarial dueño de Medimás, están cerradas en varias regiones por cuenta de decisiones de las secretarías departamentales porque no cuentan con las garantías para la atención y tienen problemas de infraestructura.



“Medimás EPS hace responsable al procurador General de la Nación de provocar el cierre de servicios para los pacientes de la entidad, debido al pánico generado por el anuncio entregado en la tarde del miércoles 3 de octubre”, dice el comunicado de la prestadora.



Finalmente, los directivos le pidieron al superintendente de Salud que sea responsable con cualquier decisión y que se desarrolle un debido proceso. Hay que decir que el procurador Carrillo fue embajador en España, en donde se encuentra la sede principal de Sanitas, la EPS que compitió con Prestnewco S.A por la venta de Cafesalud, y que según fuentes de BLU Radio, se ha beneficiado de la transferencia de afiliados de Medimás ante la crisis progresiva.









