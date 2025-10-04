En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El Procurador General de la Nación expidió una Directiva para la lucha contra la violencia escolar

El Procurador General de la Nación expidió una Directiva para la lucha contra la violencia escolar

El documento brinda la directriz de fortalecer el cumplimiento de las normas que garantizan la educación libre de violencias.

El Senado elegirá el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría
Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, exhortó al Ministerio de Educación, a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, universidades e instituciones educativas a cumplir con el registro y garantizar el seguimiento de los casos en los que se deban tomar medidas para evitar la revictimización.

Por medio de la Directiva N.º 016, se solicita que en los procesos se verifique la eficiencia, eficacia, oportunidad y debida diligencia frente a cualquier caso de violencia que se presente en escenarios educativos. Además, se ordena registrar, continuar con el seguimiento y monitoreo de los diferentes casos en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).

Este modelo debe implementarse en todos los sectores. Por ello, la Procuraduría General de la Nación pidió a las alcaldías y gobernaciones capacitar al personal encargado de la Ruta de Atención Integral, con el fin de fortalecer la convivencia escolar y estar preparados ante cualquier eventualidad.

La Directiva N.º 016 hace énfasis en promover acciones rápidas que prevengan estos escenarios dolorosos y violentos, para convertirlos en entornos dignos para los estudiantes. Asimismo, precisa que debe registrarse la articulación con los sectores de salud y justicia, de manera que se garantice la protección adecuada a las víctimas y se adopten medidas administrativas inmediatas en caso de activarse alguna ruta por hechos de violencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad