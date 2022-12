El pueblo manifestó su apoyo a la familia y a los niños: Alejandro Ordóñez

El exprocurador Alejandro Ordóñez se manifestó sobre la victoria del NO en la jornada del Plebiscito por la Paz y aseguró que el respaldo de esta tendencia significa el apoyo a la familia y los niños del país.



“Así como el 10 de agosto los padres y los abuelos marchamos en defensa de la familia y la niñez, ayer pasó lo mismo, salimos a votar no al acuerdo que el presidente nos presentó”, dijo Ordóñez.



El exprocurador aseguró que no está buscando una reunión con las Farc, pues según él, eso le corresponde al Gobierno, sin embargo, insistió en un encuentro con el presidente Santos para analizar el mandato ciudadano que significó esta jornada electoral.



“Los colombianos que aceptamos la Constitución, la ley, que el presidente es la máxima autoridad, nos manifestamos ayer, debe recibir ese mandato para corregir el rumbo, para enmendar, para lograr que esos condicionamientos sean el fundamento de un acuerdo que nos acerque a la concordia nacional”, dijo Ordóñez.



“Reunirme con la gente de las Farc no, ir a La Habana no, debemos reunirnos es con el señor presidente y recordarle cual es el mandato que recibió ayer y que debe actuar en concordancia con ellos”, agregó el exprocurador.



Así mismo, Ordóñez aseguró que es necesario “un pacto para la paz” y que nos e pueden “desconocer los condicionamientos que allí surgieron”.



Sobre lo que viene, el exprocurador dijo que el acuerdo queda sin piso jurídico y no se podrá seguir adelante con lo que se pactó con las Farc hasta que se logre una renegociación que permita a los colombianos validad lo negociado.



“El acuerdo no se puede ejecutar, esa política pública no puede seguir adelante, no puede ejecutarse, esas son las consecuencias jurídicas y de los resultados de ayer”, concluyó Ordóñez.