El relato de un profesor colombiano y su familia en Wuhan, corazón del coronavirus

Hernando vive en Wuhan, China, junto a su esposa y sus dos hijos de seis y cinco años. Hacen parte de los colombianos que se encuentran en cuarentena en el corazón del coronavirus.

Desde hace cuatro años vive allí y junto a su señora dictan clases de inglés en colegios de esa ciudad de once millones de habitantes.

Publicidad

En la localidad, hay otros doce jóvenes que son estudiantes. Todos tienen un grupo en una red social, por donde están en constante comunicación. Aislados completamente, solo pueden salir a buscar los víveres necesarios, abrigados y con todos los elementos de protección para evitar contagiarse.

Hernando le contó a BLU Radio que tanto él, como su familia y los demás colombianos que conoce, se encuentran bien de salud, pero en el foco del temor que le da la vuelta al mundo.

“La situación es un poco difícil, estamos en cuarentena, no podemos salir de las casas, podemos únicamente si necesitamos comprar comida. En el área donde vivimos, no podemos movilizarnos por el resto de la ciudad. Tenemos un grupo junto a 12 estudiantes que están solos, estamos en diferentes partes de la ciudad. Nadie puede abrir un negocio, excepto los supermercados”, dijo.

Publicidad

“Hasta el momento, yo no he recibido ninguna ayuda del Gobierno, solamente recibí un correo electrónico diciendo que mantuviéramos la calma, que todo está bajo control. Que si llegara a sentir los síntomas del virus, que los contactara. Hay algunos problemas, las verduras ya se escasearon, no hay frutas, hay comida que se está escaseando”, dijo.

“Cuando salimos, usamos tapabocas, nos cubrimos los ojos, tratamos de usar las chaquetas con los gorros, usamos guantes. Toda la gente en las calles que sale a buscar comida también están tapados”, relató el profesor.

Publicidad

Agregó que en la comunicación que ha tenido con su familia en Colombia, le han expresado la preocupación porque vive específicamente en el lugar cercano desde donde se produjo el brote.

“En la parte donde yo vivo se están construyendo dos hospitales para albergar a los que se están contagiando con el virus, vivo a cinco minutos y pues la familia está preocupada”, manifestó el colombiano.

Pero hay algo más. Según contó, las comunicaciones están restringidas a través de importantes portales de información, por lo que informarse ha sido complejo. Descargar y enviar fotografías y videos, es prácticamente imposible y mucho menos revisar canales de YouTube.

“El Gobierno tiene bloqueado YouTube y Facebook. No se pueden ver ni enviar ni descargar videos ni escuchar los audios, casi todo está bloqueado. Las páginas no se pueden ver. Lo único que tengo es una aplicación de noticias de Colombia”, agregó.

Publicidad

Con cierto tono de tranquilidad, explicó que los colombianos que se encuentran en la ciudad están bien, que entre todos se protegen y pidió que en caso de necesidad, el Gobierno les pueda ayudar.

“Estar tranquilos, por ahora nos recomiendan no salir. Hay gobiernos que están tratando de sacar de aquí a sus ciudadanos, pero dicen que no es viable, que lo más seguro es estar encerrados y esperar que no sea por mucho tiempo. Ojalá el gobierno nos colaborara si nos llega a faltar algo como comida o algún abastecimiento”, concluyó el docente.

Publicidad