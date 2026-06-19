El requisito que el Gobierno les quitará a los taxistas para viajar entre municipios

El Ministerio de Transporte publicó para comentarios un borrador de decreto con el que busca modernizar el servicio público de taxi en Colombia, simplificar trámites y mejorar las condiciones para conductores y propietarios.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con los desplazamientos entre municipios. El proyecto establece que los taxis podrán prestar servicio en municipios contiguos sin necesidad de tramitar la Planilla Única de Viaje Ocasional, un requisito que actualmente se exige cuando un vehículo sale de su radio de acción autorizado. La medida busca facilitar la movilidad en corredores metropolitanos y regiones con alta integración entre ciudades vecinas.

Sin embargo, la propuesta contempla una excepción. Las autoridades locales podrán exigir nuevamente la planilla cuando un estudio técnico de oferta y demanda demuestre que el ingreso de taxis de otros municipios podría afectar la prestación del servicio en su jurisdicción. Además, se mantienen reglas especiales para la operación hacia y desde aeropuertos ubicados en municipios diferentes a las capitales o áreas metropolitanas que atienden.

El borrador también plantea una reducción significativa de cargas administrativas para propietarios y empresas. La vigencia de la tarjeta de operación pasaría de uno a dos años, mientras que los contratos de vinculación de los vehículos con las empresas de transporte podrían extenderse hasta por dos años. Asimismo, se prohíbe que el paz y salvo sea un requisito para realizar trámites de tránsito o transporte, y se eliminan cobros asociados a documentos o servicios que no hayan sido prestados.



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Otro de los puntos destacados es la flexibilización del cambio de empresa para los propietarios de taxis. La iniciativa elimina la obligación de presentar paz y salvo para adelantar este proceso y establece que las compañías no podrán imponer condiciones que restrinjan la libertad de los dueños para vincular sus vehículos a otra empresa dentro de la misma jurisdicción.

En materia de renovación del parque automotor, el proyecto amplía de uno a cinco años el plazo para reponer vehículos en casos de hurto, pérdida, desintegración o destrucción. Además, establece que las futuras reposiciones en la modalidad de taxi deberán realizarse exclusivamente con vehículos eléctricos, una medida alineada con las políticas de transición energética y movilidad sostenible.

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La propuesta también incluye incentivos para los conductores que no son propietarios de los vehículos. En los sorteos para la asignación de nuevas matrículas se otorgarán puntajes adicionales según los años de experiencia acreditados en la prestación del servicio.

Finalmente, el decreto ordena a las autoridades locales habilitar zonas especiales para taxis durante conciertos, eventos deportivos, actividades culturales y otros espectáculos masivos, con el fin de mejorar la atención a los usuarios y fortalecer la operación del transporte público individual.