El sistema de Salud tocó fondo; la mafia logró permearnos: Superintendente de Salud

La carrera política de Fabio Aristizábal lleva varios años. Ha asesorado al expresidente Uribe en los temas de salud en el Senado, hizo campaña con Juan Carlos Vélez a la Alcaldía de Medellín y recorrió el país con los precandidatos del uribismo para las elecciones presidenciales.



Aristizábal es odontólogo, pero tiene una larga trayectoria en el sector en los temas administrativos en lo público y lo privado. Fue nombrado superintendente en un momento de mucha expectativa frente a la situación financiera de las EPS, la posible revocatoria de la venta de Medimás y las capturas de Guillermo Grosso y Eva Carrascal, antigua superintendente delegada para lo institucional, por casos de corrupción con el manejo de información privilegiada en la entidad.

El superintendente habló con BLU Radio luego de tres meses en el cargo. Dice que aún hay situaciones en la superintendencia que no lo dejan tranquilo y asevera que el sector salud llegó a una situación de corrupción y de endeudamiento tan grave que “tocó fondo”.



Usted presentó un proyecto de ley para reformar las herramientas y los alcances de la superintendencia. Planea elevar las sanciones económicas e inhabilitar hasta por 15 años a altos directivos de EPS e IPS que sean responsables de irregularidades, ¿cómo avanza esa iniciativa?



Yo estoy complacido. Este proyecto era una necesidad para el país, le permite a la superintendencia especializarse mucho más y ser un juez en la salud mucho más contundente. El coordinador de ponentes va a ser el expresidente Uribe. Hay uno o dos partidos que creen que nada sirve, pero yo me siento bien con el proyecto.



Si usted suma los últimos cuatro años, la superintendencia ha propiciado sanciones por cerca de 81 mil millones. Si esa plata no ha hecho nada es porque no le tienen respeto al sistema de salud y hay una preocupación adicional y es que muchas de esas multas pueden pagarse con los mismos recursos del sistema. ¿Qué son mil millones para una persona que está cartelizada y que le ha sacado al sistema 60 mil millones? Por eso al sistema se le metieron las mafias transversalmente. No generamos respeto y eso hay que cambiarlo con sanciones ejemplarizantes.



¿Por qué el país se demoró tanto en darse cuenta que se necesitaban más herramientas? Parece que de las 10 superintendencias solo son importantes la Financiera, la de Industria y la Supersociedades



Es multifactorial. Pero sí es muy extraño que a una superintendencia que tuvo una reestructuración hace cuatro años le hayan dado tan poca relevancia. La gente en la calle sabe por qué pasa todo esto. Esta superintendencia está subvalorada y los funcionarios creen que yo estoy generalizando que aquí hay corrupción, pero hay que aceptarlo. La politiquería y la corrupción lograron permearnos. Yo no entiendo cómo tenemos un atraso tecnológico tan grande. Hoy estoy firmando sanciones de hace dos o tres años, lo que es absurdo.



A mí me preocupa mucho que haya vigilados míos que me digan que les enviaron un mensajero tratando de insinuarles que les podían ayudar con su trámite.



¿Se podría decir que usted está haciendo una limpieza en la superintendencia?



Yo tengo que destapar los focos de corrupción. Pero estoy seguro de que se trata de la minoría de la población de la superintendencia. Estoy trabajando de la mano de los órganos de control, por primera vez estamos trabajando de la mano de todos los entes de control. Eso es porque tocamos fondo. El país llegó a un punto de no retorno. De aquí para abajo petróleo.



¿Usted qué sabe de Eva Carrascal? Fue capturada recientemente por una investigación que la Procuraduría empezó hace apenas un año.



A mí me deja muy angustiado que un vigilado mío venga y me diga que un mensajero del Supersalud le dijo que le podían ayudar agilizando un trámite. Están llamando a vigilados nuestros a decirles que los invitan a comités para disminuir las sanciones y eso no lo hacemos nosotros, lo que quiere decir que están suplantando al superintendente. Todo eso me angustia mucho, la imagen de la superintendencia no es la mejor y me hacen muchas denuncias afuera. Hay muchas presiones y también de la politiquería.



Hoy existen 44 EPS, ¿usted cree que el país estaría bien con menos de la mitad prestando el servicio?



Yo no puedo tener el número exacto. Pero hay muchos aseguradores que no deberían estar funcionando. Hoy son 44, pero si son 15, 16, o 20 fortalecidas nos vamos a quedar con esas que hagan bien su trabajo. No las podemos remunerar solamente por el número de afiliados, sino por cómo atienden a los pacientes, por calidad.



¿Cómo está el tema de recursos?



Me hace falta una platica. El presupuesto para el 2019 es de más de 150.000 millones de pesos. Vamos a tener un contact center con 120 personas que necesitaba la superintendencia y esperamos estar en el plan de reestructuración del Estado en enero.



Sobre el tema de Medimás, usted sabe que la Procuraduría ha venido liderando toda la investigación. En el pasado suspendieron a un superintendente por no intervenir a la EPS, ¿usted se siente tranquilo con eso?



Le tengo miedo a mi rol. Me genera angustia porque es malo si actúo y malo si no actúo. Me genera angustia no tener los funcionarios necesarios para actuar. Me genera angustia un registro de interventores y liquidadores con el que me dejaron amarrado. No le tengo miedo a la Procuraduría. Me estoy soportando en ellos. Valoro mucho el trabajo del procurador y estamos trabajando de la mano. Lo que han hecho es valioso para el país. Yo estoy esperando que Medimás me entregue los conceptos de habilitación que les pedimos. Tenemos esos tiempos claros y estamos actuando con prudencia, pero con firmeza y los colombianos lo van a empezar a percibir.



¿Hasta ahora hay alguna decisión de intervención o liquidación en cualquier EPS?



Siguiente pregunta. (Risas) pronto el país lo va a conocer.

