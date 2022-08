“El sistema invita a robar y eso no lo controla nadie”: ministra de Salud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo serios cuestionamientos al actual sistema de salud en el marco de un debate de la Comisión Séptima del Senado sobre el presupuesto de la vigencia 2023.

La ministra Corcho aseguró que no hay control de los recursos públicos del sistema de salud, lo que deriva en que no haya claridad de las deudas a pagar.

“Nosotros no tenemos un control de los recursos públicos del régimen contributivo con precisión. Cómo no va a haber corrupción allí si el diseño institucional de no tener un sistema de información como lo tiene el sector bancario es un caldo de cultivo para la corrupción expedito”, aseveró Corcho.

La ministra agregó: “El que no robe allí es porque moralmente fue muy formado, pero el sistema te invita a robar y eso no lo controla nadie, por eso hay que corregirlo y el sistema de información es fundamental dentro del presupuesto".

En cuanto al presupuesto para aseguramiento y otros programas de salud para 2023, el Ministerio de Salud solicitó $40,7 billones, pero les fueron asignados $32,6 billones, por lo cual queda un déficit de $8,11 billones.