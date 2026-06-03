Aida Quilcué confirma 'stream' con Westcol luego de invitación del influenciador

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y líder indígena, Aida Quilcué, confirmó que realizará un encuentro en formato ‘stream’ con el creador de contenido Westcol, luego de que el influenciador anunciara su intención de viajar hasta el territorio de origen de la política caucana para realizar una transmisión a propósito de lo que será la segunda vuelta de elecciones.

La invitación surgió después de que Westcol revelara que tenía planeado realizar un contenido especial en la comunidad de Aida Quilcué. Durante una transmisión en vivo, el creador explicó que quería llevar a cabo una conversación diferente y conocer nuevas costumbres, aunque reconoció que tenía algunas dudas por la distancia, el desconocimiento del territorio y las condiciones de seguridad.

“Yo lo quiero hacer, no tengo problema. Conocería costumbres, otra cultura. Al final, todos somos Colombia”, manifestó Westcol, quien señaló que su principal preocupación era la seguridad debido a que no conocía la zona a la que viajaría. También aseguró que recibió garantías para poder realizar la visita.

Westcol dice que está confirmado que se viene un stream con @aida_quilcue, y que se estaría organizando en el Cauca pic.twitter.com/NWahT6KOAQ — Andrés G. Borges (@palabraseca) June 3, 2026

Tras la expectativa generada en redes sociales, Aida Quilcué confirmó en su cuesnta de X el encuentro mediante un mensaje. La dirigente explicó que antes de aceptar tuvo que consultar con los sabedores espirituales de su comunidad, debido a que el territorio tiene un significado especial para el pueblo indígena Nasa.



“He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí”, escribió Quilcué.

Finalmente, la líder indígena le dio la bienvenida al influenciador y confirmó que la transmisión se realizará.

“Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”, agregó la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico.

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¿Dónde nació Aida Quilcué?

Aida Quilcué nació en el municipio de Páez, en el departamento del Cauca, dentro del territorio del pueblo indígena Nasa. Desde allí ha desarrollado gran parte de su trayectoria como defensora de los derechos de las comunidades indígenas y como figura política nacional.