Oportunidades, seguridad y empleo: las preocupaciones de los jóvenes en Cartagena

Aunque Cartagena se posiciona como una ciudad que ha venido tomando terreno en relación a la recuperación de empleos, los jóvenes aún tienen dificultades para acceder al mercado laboral.

Según las últimas cifras entregadas por ‘Cartagena Cómo Vamos’, la tasa de desempleo en los jóvenes se ubica en 19,7 %, lo que significa que está dos veces por arriba que el desempleo general en la ciudad (10.9 %).

En diálogo con los jóvenes de la ciudad se perciben preocupaciones en ese sentido, pero a eso se le suma que Cartagena es un epicentro turístico en que esa población quiere tener más protagonismo.

“El proceso es mucho más difícil. Son pocas las personas de arriba que apoyan a los jóvenes cuando están iniciando en este en este proceso. Contamos con Los Picós que son una emisora ambulante que a los jóvenes de escasos recursos, que iniciamos este proceso musical, nos ayuda a mostrarnos”, dice Cecy Valdéz, joven cantante.

En esa misma línea va el comentario de Brayan Álvarez, joven productor audiovisual, quién asegura que Cartagena es una ciudad llena de jóvenes talentosos que no han sido explotados.

“En mi barrio Nelson Mandela hay muchos talentos, ahí tú puedes conseguir lo que sea, ahora si quieres conseguir algo malo también, pero no, esa no es la idea, la idea es que tú siempre consigas algo bueno. Tienes bailarines, productores, escritores, pintores, fotógrafos, hay mucho talento. Tal vez esos talentos no han explotado y es por la falta de apoyo. Hay mucha gente que va al barrio mostrando proyectos, pero al final se acaba el proyecto y los ‘pelaos’ quedan en lo mismo. Necesitamos una fuente de apoyo que sea constante, que los ‘pelaos’ tengan como esa mano amiga”, aseguró Brayan.

Los jóvenes en Cartagena que no tienen oportunidades laborales o educativas terminan en las manos de las bandas criminales o el consumo irresponsable de drogas. Eduardo Saldana, un joven barbero, asegura que salió de allí, pero que son cientos de niños y jóvenes que se enfrentan a esta realidad.

“Desde muy niño en el barrio se veía mucha delincuencia, droga, pandillas y consumo. A raíz de eso yo crecí en medio de eso. Nuestro padre por no tener un buen recurso tenía que estar en el trabajo, mientras que uno estaba solo en la casa y terminábamos en la calle. Uno empieza a dejar el estudio por andar en la pandilla, en cosas malas”, dijo.

Finalmente, el empleo es algo que les preocupa mucho a los jóvenes en la heroica.

“A pesar de que llegan muchos turistas aquí a la ciudad, en Cartagena también hay bastantes necesidades. Escogemos un gobierno para que ayude al pueblo y no se ve el trabajo, no se ve buen apoyo, no se ve tanto como artístico y cultural. Y si no hay eso los jóvenes terminan prácticamente en las drogas”, afirmó el DJ Yuselis.

