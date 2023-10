Sena: nuevamente se aplaza licitación para contratar servicios tecnológicos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) revocó el acto administrativo de apertura de la licitación para contratar el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos de la entidad a nivel nacional.

“Por medio de la presente se da publicidad a la Resolución No. 01-01993 por medio de la cual se reanudan los términos de la Licitación Pública y se revoca la Resolución No. 1-01342 de 2023 por la cual se ordena la apertura del proceso de la Licitación Pública No. LP-DG-0001-2023", informó el Sena.

De acuerdo con el comunicado que entregó la entidad, la razón para tomar esta decisión es para hacer cumplimiento a los fines del Estado de que estas licitaciones se den bajo estándares de igualdad, responsabilidad, transparencia; asimismo, los postulados de la selección objetiva y la pluralidad de oferentes.

Vale la pena recordar que el pasado 25 de septiembre, la Unión Temporal Sena Digital 2.0, conformada por las empresas Indra y Telefónica, envió una comunicación a fin de que no se dilatará más está licitación argumentando que su oferta cumple a cabalidad con las reglas exigidas en el pliego de condiciones, sus adendas y respuestas a observaciones.

Situación similar a la que se presentó con la licitación de pasaportes que finalmente terminó con un contrato de un año a la empresa que los venía realizando, Thomas Greg and Sons, mientras se garantiza un proceso que tenga mayor participación de otras empresas.

El Sena aseguró que esta decisión no va a afectar la prestación de los servicios y la misión a cargo de la entidad. No obstante, el próximo 31 de diciembre se cumple la urgencia manifiesta, por lo que es necesario adjudicar un nuevo contrato ya que se corre el riesgo que las oficinas que están en varias ciudades del país queden desconectadas.

