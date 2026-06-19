Colombia lista para jornada electoral: todo lo que debe saber sobre las votaciones del domingo

A pocos días de la decisiva jornada electoral en Colombia, las autoridades encargadas de la organización y la vigilancia de los comicios han dado un parte de tranquilidad, aunque advierten sobre retos específicos en seguridad y desinformación. Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, y la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, detallaron los preparativos y las medidas para garantizar el respeto al voto ciudadano.

Logística y el proceso de conteo

El registrador Suárez confirmó que el sistema está completamente preparado para recibir a los votantes tanto en el territorio nacional como en el exterior. "Son los mismos jurados y las mismas mesas de votación. Y ya todo lo tenemos listo y organizado para salir a votar el próximo domingo". Asimismo, recordó que las urnas abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m.

Respecto a la rapidez en la entrega de resultados, Suárez aclaró la diferencia entre el proceso informativo y el legal. El funcionario explicó que el preconteo es un proceso no vinculante que goza de una precisión del 99.94% respecto al escrutinio, que es el que realizan los jueces de la República.



Sin embargo, advirtió que los resultados podrían tardar un poco más que en la primera vuelta debido a que "cada campaña va a poder tener dos testigos por cada mesa de votación" y estos tienen derecho a pedir recuentos.

Desmentido de mitos y "fake news"

Frente a la desinformación en redes sociales, el registrador fue enfático en desmentir rumores sobre la anulación de votos por el uso de prendas específicas. "A usted no le anula el voto que porque va de blanco, que porque va de negro... desde que no tenga publicidad electoral pueden usar cualquier color, cualquier prenda", afirmó Suárez, refiriéndose específicamente al uso de la camiseta de la Selección Colombia. También aclaró que los ciudadanos pueden llevar su propio bolígrafo si lo desean, aunque los proporcionados por la Registraduría son totalmente funcionales.

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Alertas de seguridad y orden público

Por su parte, la defensora Iris Marín Ortiz presentó un balance sobre los riesgos en las regiones. Aunque se han monitoreado eventos de presiones armadas en departamentos como Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, la Defensoría ha constatado que estas acciones no han determinado la intención de voto. "Afortunadamente la presión no ha determinado el voto, sino que a pesar de los lugares donde hemos evidenciado presiones armadas, aún así hay unas votaciones que se difuminan".

Marín también expresó preocupación por la violencia digital, señalando que el 55% de los hechos están relacionados con la estigmatización y un 17% con la difamación

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En este ámbito, destacó que las mujeres en la política son las principales víctimas: "Las tres mujeres que estuvieron en todo este proceso que sufrieron más violencia de género, fueron Paloma Valencia, Claudia López y por supuesto Aida Quilcué".

Llamado a la calma y respeto a los resultados

Tanto la Registraduría como la Defensoría hicieron un llamado a la tranquilidad postelectoral. A pesar de las alertas de posibles manifestaciones emitidas por entidades extranjeras, Marín aseguró que no ven un riesgo de violencia inminente, siempre que los líderes políticos modulen su lenguaje. El registrador Suárez concluyó pidiendo a la ciudadanía "respetar los resultados y por favor no difundir esas noticias falsas y esa desinformación que está abundando en las redes".

Escuche aquí las entrevistas: