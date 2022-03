Candidatos a la Cámara afrodescendientes e indígenas podrían quedarse sin anticipos del CNE

Luis Ernesto Olave, candidato a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente, denunció en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, que la póliza de seguros necesaria para el anticipo autorizado por el CNE le fue negada.

"La carga es que debemos tener una póliza de seguros para que nos puedan hacer el giro de los anticipos, que lo hace la Registraduría. Nadie quiere asegurar esto, ninguna aseguradora. La única que podría hacerlo, que es Seguros La Previsora, que es la asegura del Estado, nos ha negado también esa opción", declaró.

Publicidad

" Nos dejan aislados y discriminados . Primero argumentaron que no tenían ese producto, que no podían expedir pólizas para asegurar a candidatos, pero después sacan un comunicado donde dicen que crean el producto, únicamente para candidatos de Cámara de paz y de la consulta presidencial. A los candidatos afros ye indígenas, en la resolución 1321, dicen que no se les puede avalar", complementó.

De acuerdo con Olave, sin la póliza el CNE no autoriza el giro a través de la Registraduría . "Dicen que están dando la garantía cuando no las están dando", sostuvo.

Publicidad

El candidato al Congreso reveló que se interpuso un recurso legal para que se pueda acceder a los recursos. "Nos preocupa que hasta el domingo se puede hacer proselitismo en plaza pública, eso quiere decir que nos van a limitar cierres de campaña y evitar muchísimas actividades si no nos resuelven", añadió.

Mañanas BLU consultó acerca de la denuncia para hallar una respuesta a la problemática.

Publicidad

"Es importante considerar que al otorgar esas pólizas las aseguradoras adquieren la obligación de reintegrar a la Registraduría Nacional el monto dado en anticipo a los candidatos o partidos en los cuales la correspondiente es la campaña. Eso se puede dar por múltiples causas, dentro de ellas están: no alcanzar la votación mínima para alcanzar el derecho a la financiación estatal por no llegar al umbral establecido, que se hayan violado los topes, que se revoque la inscripción, que haya una renuncia o retiro de la lista, que no se entreguen las cuentas por parte de la correspondiente campaña, que no se cuente con una auditoría interna, entre otras", dijo Luis Felipe Castillo, gerente técnico de Seguros Patrimoniales de la Previsora.

Escuche a Luis Ernesto Olave en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:

Publicidad