De La Espriella vs. Cepeda: dos visiones opuestas de país se disputan la Presidencia de Colombia

Luego de las elecciones presidenciales de este domingo, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta el 21 de junio con dos visiones opuestas sobre la línea que debe seguir el país tras el Gobierno de Gustavo Petro.

En el caso del abogado, que hace campaña como "El Tigre", irrumpió en las elecciones al sacar a la derecha tradicional de la contienda con un discurso antisistema y de desprecio por la izquierda.

Con 47 años, el abogado con propuestas de derecha aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a múltiples personalidades del país, incluidos paramilitares, narcotraficantes y estrellas de fútbol.

Practicante judeocristiano, caribeño y admirador de Donald Trump, De La Espriella dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad italiana de Florencia. Radical contra el primer gobierno de izquierda del país, se presenta como un comerciante próspero: "Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades", dijo a la AFP en campaña.



Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

Su objetivo: "que la empresa más importante del país, que es el Estado, sea manejada por gente que en su vida ha creado riqueza", dijo en su sede de campaña en Bogotá, un edificio custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas. En la campaña denunció amenazas de muerte y daba discursos detrás de un cristal antibalas.

Para lograr su meta, se inspira en los mandatarios Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues cree que "la política necesita más empresarios y menos políticos".

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Apuesta por sepultar el tribunal de la JEP, surgido del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 y que juzga los peores crímenes del conflicto armado.

Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines.

En la carrera electoral, le llueven cuestionamientos sobre el origen de su fortuna. Antes de aspirar a la Presidencia, el abogado presumía en sus redes sociales de viajes en aviones privados, trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros de lujo.

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Durante la carrera presidencial fue criticado por declaraciones tildadas de machistas y homofóbicas, que no afectaron sin embargo su popularidad.

Cepeda aspira a seguir el camino de Petro

Cuando era profesor de filosofía, Iván Cepeda encontró baleado a su padre, un político comunista asesinado por agentes estatales. Frente al cadáver clamó justicia, en la primera aparición pública de una agitada carrera que lo tiene cerca de ser presidente de Colombia.

Agentes estatales aliados con paramilitares acribillaron al dirigente en 1994, un crimen que marcó la vida y profesión del candidato de 63 años: se convirtió en defensor de derechos humanos, sufrió el exilio y ganó cuatro elecciones al Congreso donde opositores de derecha los tachan de marxista convencido.

Iván Cepeda Foto: YouTube Iván Cepeda

Su padre Manuel Cepeda fue uno de los más de 5.700 miembros del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica asesinados en medio de una campaña de terror. A pocos pasos del cuerpo del político y periodista en una vía de Bogotá, el joven dio una entrevista en televisión con asombroso aplomo.

"Acabo de ver esa cosa tan terrible". "Le pido a quienes tienen que ver con la justicia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda", dijo.

Por la persecución contra su padre, desde los tres años se exilió en Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria.

Al regresar al país se puso del lado de las víctimas del conflicto armado, realizó un papel clave en el proceso de paz de 2016 que desarmó a las FARC, ha sido legislador (2010-2026) y ahora uno de los dos opcionados para suceder a su aliado Gustavo Petro, el primer izquierdista en la presidencia del país.

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Cepeda superó con quimioterapia un cáncer de colon y otro de hígado. En 2022 afirmó que tuvo "miedo de morir", pero en la actualidad asegura estar bien de salud.

Sus detractores lo llaman "heredero de las Farc" por la relación de confianza que estableció con los jefes rebeldes durante el proceso de paz.

El candidato reclama que no presenten pruebas ante la justicia de sus supuestos nexos con actividades ilegales. También es blanco de críticas por ser el artífice de la paz total, la política de Petro para negociar con todos los grupos armados.

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Cepeda se compromete a continuar con las reformas sociales del gobierno, a las que llama "revoluciones".