Elecciones de 2018 con reglas actuales sería un suicidio institucional: MinInterior

El Gobierno Nacional radicó la ponencia para el primer debate de la reforma política con el fin de que esté vigente para las elecciones del próximo año.



"Llegar a las elecciones de 2018 con las reglas actuales es un suicidio institucional y la aspiración del Gobierno es que a esta reforma se le pueda dar un trámite expedito, rápido y con la deliberación suficiente", dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.



Sin embargo, la lista cerrada no alcanzaría a funcionar para las próximas elecciones.



En este texto se mantiene la creación de un consejo electoral con funciones de policía judicial, se prohibirá a las campañas contratar transporte para el día de las elecciones, entregar dádivas o regalos y se acogió una propuesta para acabar con las elecciones atípicas ya que, según el gobierno, le cuestan muchos recursos al país y no aportan al buen desempeño de las administraciones territoriales.



"Se obliga que particulares que contribuyan a la financiación de una campaña política lo declaren públicamente, de no hacerlo se exponen a una sanción de carácter penal”, afirmó el ministro.



Le puede interesar: Reunión clave entre Santos y el Partido de la U por elecciones de 2018.



Se mantiene una iniciativa que seguramente desatará polémica ya que permitiría que las inhabilidades para funcionarios públicos sean definidas por el Consejo de Estado.



"La Procuraduría puede destituir a un servidor público de elección popular y la persona tiene que separarse inmediatamente de su cargo, pero si además la Procuraduría lo inhabilita para volverse a elegir, esa inhabilitación tiene que ser confirmada por el Consejo de Estado ", explicó Rivera.



Y el jefe de la cartera política insistió en que el Gobierno no apoya el transfuguismo.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad