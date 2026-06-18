Gobernador de Cundinamarca dice que hay 100 % de tranquilidad para votar este fin de semana

Menos de una semana falta para que en Colombia se lleve a cabo la jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es por esto que cada departamento, ciudad y municipio ha dispuesto de un plan de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos para asistir a las urnas.

En diálogo con Blu Radio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que ninguno de los municipios del departamento está en alerta de riesgo o tiene registros de denuncias por parte de la ciudadanía relacionadas a impedimentos previos a las votaciones. Asimismo, en medio del operativo de distribución del material electoral por parte de la Registraduría, ha confirmado que el panorama es de tranquilidad, ya que no hay informes o reportes que confirmen problemas en la logística o con el material entregado en los municipios.

Entre tanto, aseguró que en el departamento la gran mayoría de los municipios ya han firmado el decreto de ley seca. Es por esto que para el fin de semana de la jornada electoral tampoco está contemplada alguna restricción en carreteras o vías departamentales, sino que hará un amplio despliegue de las autoridades para el control público.

Ley seca Foto: ChatGPT

“No existe ningún tipo de denuncia específica en ningún municipio de nuestro departamento que tenga que ver especialmente con constreñimiento o que ponga en duda el acceso libre y espontáneo de la comunidad a las urnas. Hasta el momento hay 100 % de tranquilidad de tener una jornada electoral sin ningún tipo de perturbación”, concluyó el mandatario departamental.



En Cundinamarca estará instalado el puesto de mando unificado hasta las 12 de la medianoche para el monitoreo constante de las 6.900 mesas de votación en 660 puestos electorales de los 116 municipios. Por parte de la fuerza pública habrá un despliegue de 7.000 uniformados de la Policía de Cundinamarca y 3.500 soldados de la Brigada 13.