“Gobierno nacional tiene que responderle a Bogotá”: Robledo sobre inseguridad en la ciudad

“Aquí hay una opción que es diferente”, puntualizó Jorge Enrique Robledo sobre su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, la cual disputará en las urnas este domingo, 29 de octubre, junto con los demás candidatos que van en la carrera. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, habló de sus propuestas y de lo que, de ganar las elecciones, pedirá para la ciudad.

“Colombia está hoy en un callejón sin salida. O somos capaces de inventarnos y crear una nueva alternativa, un tercer punto de vista o este país no tiene futuro, porque si lo que se va a tener que escoger en el 2026, mirando hacia adelante, es regresar a los Santos, Gavirias, Samperes, a los Vargas Lleras, etc., o nombrarle un heredero a Petro, ¿esa es la alternativa? Si es, este país no tiene futuro”, sentenció.

Sobre sus promesas y propuestas, mencionó una en específico para tratar el problema de inseguridad de la ciudad: “Un esfuerzo grande para que con medidas económicas y sociales le compitamos a los delincuentes en torno a quien recluta a los jóvenes”.

Para esto, añadió, Bogotá debe recibir una respuesta por parte del Gobierno en cuanto al pie de fuerza; Robledo habló de esas necesidades “desatendidas” como el número de policías.

“Los bogotanos nos debemos unir en una idea. El Gobierno nacional tiene que responderle a Bogotá como debe ser porque no es posible que Bogotá le aporte más que nadie al presupuesto nacional y cuando pide algo para Bogotá, los gobiernos, como el caso de la Policía, nos desatienden”, insistió.

En ese sentido, afirmó que, si le tocará sentarse con el presidente Gustavo Petro para tratar un tema de Bogotá, “sería una conversación perfectamente civilizada”.

“Estoy seguro de que puedo relacionarme como alcalde con el presidente Petro en medio de las diferencias que tenemos, no van a desaparecer. Estoy en condiciones, por mi modo de ser, de sentarme con él como presidente y en un ambiente cordial y respetuoso plantearle las necesidades de Bogotá; en política se puede hacer si se quiere hacer”, subrayó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: