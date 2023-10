“Ha sido un fracaso el plan de recompensas de Petro contra corrupción electoral”: fiscal Barbosa

Las mesas de votaciones abrieron este domingo a las 8:00 hora local para las elecciones locales y regionales, que se celebran en un ambiente de tensión por un aumento de la violencia política.

En esta ocasión, 38,9 millones de colombianos podrán elegir a 1.102 alcaldes y 32 gobernadores, así como a los miembros de los concejos municipales, de las asambleas departamentales y a ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Las urnas estarán abiertas ocho horas, hasta las 4:00 de la tarde y se espera que unas dos horas después la Registraduría Nacional, que organiza los comicios, ya tenga resultados consolidados.

En diálogo con Blu Radio, el fiscal general Francisco Barbosa, reveló que el reporte que tenían a las 12 de la noche, se presentaron 17 alteraciones del orden público, nueve amenazas a candidatos y a las registradurías, 11 incautaciones y dos homicidios en el país.

Barbosa, además criticó la iniciativa del Gobierno para pagar a quienes denuncien compra de votos en el marco de la jornada electoral.

“Hasta ahora es un fracaso y será un fracaso, y será un fracaso por una razón, porque es que usted lo puede parar con unos recursos y usted tendría que acreditar efectivamente que esos recursos tienen un origen, una finalidad ilícita. Y al mismo tiempo la Policía Nacional no tiene la posibilidad de generar un pago de recompensas cuando no hay claridad ante los jueces de la suficiencia probatoria y eso lo tiene que hacer un fiscal y un juez”, enfatizó.

Por otro lado, el fiscal Barbosa dijo que sería el presidente no podía pagar nada porque "ni siquiera es ordenador de gasto en el Estado colombiano". Según él, Petro no es ni siquiera el ordenador de gasto en el Palacio de Nariño porque el encargado de eso es el director del Dapre

Alteraciones de orden público

La atención está puesta, por un lado, en las alcaldías de grandes ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde según las encuestas, la mayor intención de voto la tienen candidatos contrarios a Petro, el primer gobernante de izquierdas del país.

El país también está pendiente de la situación de orden público, deteriorada en los últimos meses por varios factores, entre ellos la fuerte presencia de grupos armados ilegales, como el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas Farc, que dificultaron la llegada de material electoral y del Ejército a algunas zonas del departamento del Cauca.

Sin embargo, el hecho más grave de violencia ocurrió el sábado en la localidad de Gamarra, en el departamento del Cesar, donde en una asonada contra la sede local de la Registraduría murió una funcionaria de esa institución, identificada como Duperly Arévalo Carrascal, mientras que dos compañeras suyas y dos policías quedaron heridos.

