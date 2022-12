Inconformidad en Envigado por cédulas anuladas por presunta trashumancia

Más de cuatro horas esperaron por respuestas cerca de 200 personas de Envigado que votaban en el colegio La Salle, del barrio Zúñiga, donde se encontraron con que la inscripción de su cédula fue anulada por trashumancia.

En esta institución, donde hay habilitadas 41 mesas para más de 3.000 personas. Hasta las 12:00 del día eran cerca de 200 las que no habían podido votar por esta situación.

Publicidad

Carmen García, una de las sufragantes que tuvo este problema, interpondrá una queja ante la Personería, para lo que adelanta la lista con las personas afectadas.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

"No había mesa de justicia en este puesto para que nos respondiera y nosotros no queremos votar en Medellín porque vivimos en Envigado y queremos escoger nuestros gobernantes", aseguró.

En el caso de Lucy Ramírez, este domingo se encontró con que tenía que ir al departamento de Cauca a votar. Ella afirma que hace décadas vive en Antioquia y las últimas elecciones ha vota en Envigado.

Publicidad

"La última vez que voté en Cauca, porque soy de allá, fue cuando elegimos a Belisario Betancur. Yo hace mucho tiempo que no voy por allá a votar, explicó.

Le puede interesar: Van 43 comparendos por entrega de publicidad política cerca de punto de votación

Publicidad

Algunas personas que ejercen su derecho en el colegio Cumbres del mismo municipio manifestaron la misma inconformidad.

"Llegamos y nos dimos cuenta de que no podíamos votar acá. Uno no va a hacer escándalo, pero no encontramos quien nos responda", dijo Juan Marulanda.

Representantes de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral le dijeron a los afectados que en el municipio habían anulado por lo menos 9.000 cédulas por sospecha de trashumancia y que las resoluciones habían sido publicadas con anticipación para interponer los recursos necesarios.

Publicidad

Publicidad