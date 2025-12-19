Video: mujer agredió a uno de sus entrenadores en pleno gimnasio, ¿por qué?

El pasado 12 de diciembre en un gimnasio Planet Fitness de Miami, Estados Unidos, una mujer agredió físicamente a uno de los entrenadores del lugar. El hecho ocurrió en la sede ubicada en la calle Southwest 8, número 775, y quedó registrado en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la protagonista del altercado fue identificada como Kiara Bryant, de 36 años. Los hechos se presentaron alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando la mujer comenzó a correr de manera alterada dentro de las instalaciones, presuntamente sin ropa, lo que generó incomodidad entre otros usuarios del gimnasio.

Ante la situación, uno de los empleados se acercó para pedirle que bajara el tono de voz y mantuviera un comportamiento adecuado, especialmente en la zona de vestidores. Esta solicitud derivó en una fuerte discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física.

Aunque el entrenador intentó retirarse para evitar mayores problemas, la mujer lo siguió y lo atacó por la espalda. En los videos difundidos se observa el momento en el que Bryant le propina varios golpes en el rostro, mientras dos trabajadoras del gimnasio intervienen para intentar separarla y proteger a su compañero.



Testigos lograron retener a la agresora hasta que llegó la Policía de Miami, que procedió a su arresto. Posteriormente, la mujer reconoció ante las autoridades que atacó al empleado porque este le pidió que no se comportara de forma desordenada dentro del establecimiento.

Tras lo ocurrido, Planet Fitness emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia.

“La seguridad de nuestros miembros y empleados es nuestra principal prioridad. Tenemos cero tolerancia frente a cualquier tipo de agresión en nuestros clubes”, señaló la cadena, que además confirmó la cancelación inmediata de la membresía de la mujer involucrada y su colaboración con las autoridades locales para el esclarecimiento del caso.