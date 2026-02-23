En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "No ha dicho que no": Roy Barreras si Gustavo Petro será su fórmula vicepresidencial

"No ha dicho que no": Roy Barreras si Gustavo Petro será su fórmula vicepresidencial

De ganar la consulta, Barreras aseguró que continuará el legado y progresismo del Gobierno actual del cual confiaron "millones de colombianos".

Publicidad

Publicidad

Publicidad