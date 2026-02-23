"No ha dicho que no": Roy Barreras si Gustavo Petro será su fórmula vicepresidencial

Confianza total tiene el precandidato presidencial Roy Barreras de cara a las elecciones interpartidistas del próximo 8 de marzo para ir a la contienda de la primera vuelta por la Presidencia de la República y, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró tendría listo el gabinete en caso de ser elegido por los colombianos.

Su objetivo será continuar el progresismo que “comenzó con el Gobierno de Gustavo Petro”, del cual hizo parte. Para él su gabinete estaría conformado por diferentes ideales, entre esos, entraría Armando Benedetti, ministro del Interior, a quien considera “un hombre inteligente”. “Me parece que es un gran constructor. No, yo creo que es un hombre que tiene mucho que ofrecer en una campaña, pero no puede porque está de ministro del Interior. Ojalá estuviera en mi campaña”, dijo.



Así sería el gabinete de Roy Barreras de ser elegido presidente

“El gabinete próximo tiene que ser un gabinete, y será un gabinete de expertos, un experto en hacienda pública. Hay que recuperar la economía, expertos en salud, en educación, hay gente muy buena. Pero le doy dos datos de los perfiles: el 60, no el 50, el 60 % de mi gabinete serán mujeres, porque la brecha de género es enorme. En el consejo de Popayán, por ejemplo, en el consejo de Pasto hay 18 concejales, 17 hombres y una sola mujer. En el eje cafetero hay casi medio centenar de alcaldes, 47 hombres, una sola mujer. Esa brecha de género hay que cerrarla. Y empecemos por darle más espacios de poder a las mujeres en el alto Gobierno”, dijo.

Además, que su gabinete será parte de la continuidad del progresismo, pues, bajo su Gobierno, saldrá a flote: reforma agraria, Transición energética, inclusión social, entre otros proyectos.

Roy Barreras // Foto: Blu Radio

¿Petro sería su vicepresidente?

Sí. De acuerdo con Roy Barreras, la persona perfecta para este rol sería el presidente, quien sería capaz de equilibrar y unir, que, además, la ley se lo permite y hasta ahora “no le ha dicho que no”.



“¿Quién mejor para representar el legado de Gustavo Petro que Gustavo Petro? Y no está inhabilitado. ¿Usted va a insistir en esa tesis? Claro, porque no está impedido y no me ha dicho que no. Y yo creo que le daría garantía a, a las mayorías y al pueblo petrista de que hay un sello de, de inclusión social con un, con un Gobierno equilibrado de centro”, puntualizó.