Oviedo: "La izquierda me buscó, me dijeron: 'Usted va a ser el próximo alcalde de Bogotá'"

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, reveló que tras los resultados de la consulta interpartidista del 8 de marzo fue contactado por sectores de izquierda que buscaban sumarlo a su proyecto político. Según contó en entrevista con Recap Blu, incluso le plantearon un escenario en el que podría convertirse en el próximo alcalde de Bogotá y, de esta manera, no sumarse a la campaña de la senadora del Centro Democrático.

“La izquierda me buscó, me dijo: ‘No se deje tentar, que la Alcaldía de Bogotá lo espera con los brazos abiertos (...) Seguramente estaban en una visión triunfalista y dijeron: ‘Usted va a ser el próximo alcalde de Bogotá’”, relató el economista, aunque evitó revelar quiénes hicieron los acercamientos.

El ahora compañero de fórmula de Paloma Valencia explicó que su decisión de no aceptar esos ofrecimientos respondió a su convicción de aportar desde otro escenario político. Tras obtener más de 1,2 millones de votos en la consulta, Oviedo reconoció que se convirtió en una figura clave dentro del ajedrez electoral, lo que despertó el interés de distintos sectores que buscaban capitalizar su respaldo ciudadano.

"Tres semanas antes del 8 de marzo nadie daba un peso por mí, solo mi equipo y yo. Y era importante que ese triunfo y esa sorpresa que se generó para todo el país se aprovechara de la mejor forma", agregó.



Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Suministrado

Durante la entrevista, el exdirector del Dane también se refirió a las tensiones que ha enfrentado tras su adhesión a la campaña de Valencia, asegurando que pasó de ser “la sorpresa política del país” a convertirse en blanco de críticas desde distintos frentes. En ese contexto, defendió su decisión de sumarse a una fórmula que, según dijo, busca “sumar capacidades” y ofrecer una alternativa realista frente al panorama nacional.

Finalmente, Oviedo sostuvo que su participación en política implica asumir riesgos y enfrentar prejuicios, tanto ideológicos como personales. Incluso mencionó críticas provenientes de sectores cercanos al presidente Gustavo Petro, en medio de un debate que, a su juicio, refleja las tensiones y desconfianzas que atraviesa el país.

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"Yo sí me siento contento de ser útil para Colombia, sí, porque una fórmula vicepresidencial es una llanta de repuesto (...) aquí venimos es a sumar, venimos a trabajar más duro, venimos a ofrecer dos manos de más, una cabeza de más, un equilibrio", concluyó.