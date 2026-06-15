Partido Conservador cuestiona relevos en FF. MM. y pide medidas contra presiones electorales armadas

El Partido Conservador Colombiano expresó su preocupación por las recientes denuncias sobre la expansión de estructuras armadas ilegales y posibles presiones sobre el proceso electoral en diferentes regiones del país.

A través de un comunicado, la colectividad aseguró que existen alertas provenientes de miembros de la fuerza pública y reportes conocidos por medios de comunicación que evidenciarían amenazas a la libertad electoral, especialmente en zonas de alta complejidad de orden público.

Según el partido, generan especial preocupación las denuncias registradas en departamentos como Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, incluyendo municipios como Policarpa, Ricaurte, Túquerres, Argelia, Totoró y La Vega, donde, dice la los conservadores, se estarían presentando presiones a electores, amenazas contra comunidades y mecanismos de control ilegal del voto.

“El país enfrenta una grave amenaza contra la libertad electoral”, señaló el Partido Conservador, al advertir sobre la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la coyuntura política actual.



Uno de los puntos que más cuestionó la colectividad fue el relevo de miembros de la fuerza pública que, según indicó, han advertido sobre riesgos para la seguridad electoral. El partido aseguró que las alertas institucionales deben ser investigadas y atendidas, y no ignoradas.

Para el conservatismo, apartar de sus funciones a quienes denuncian amenazas relacionadas con grupos armados en medio de un contexto preelectoral podría generar preocupación frente a la respuesta institucional del Estado.

Esta alerta llega después de que el 9 de junio el Ministerio de Defensa notificara el retiro del mayor general Erick Rodríguez, hasta entonces subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. El alto mando el 17 de mayo había advertido que grupos armados bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades campesinas en zonas estratégicas del departamento, en medio de la disputa territorial entre ambas estructuras y de cara al escenario electoral.

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En el pronunciamiento, el Partido Conservador hizo un llamado al Gobierno nacional, a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales para adoptar medidas que fortalezcan la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

La colectividad también dirigió un mensaje al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, recordando que la prioridad institucional debe ser la defensa de la Constitución, la democracia y la seguridad de los ciudadanos.