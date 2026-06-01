Peñalosa votará por De La Espriella: “Quiero hablar con él, la gente está cansada del petrismo”

El exalcalde de Bogotá y exprecandidato presidencial, Enrique Peñalosa, confirmó en Mañanas Blu su decisión de votar por Abelardo De La Espriella en segunda vuelta y argumentó que su postura responde a una profunda preocupación por el rumbo del país bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

Para Peñalosa, la coyuntura nacional exige una alternativa capaz de corregir lo que él califica como un "desastre". Según el exmandatario, el descontento ciudadano no es un fenómeno aislado, sino una respuesta directa a la gestión gubernamental vigente.

“Estoy muy optimista de que la mayoría de los colombianos quiera cambiar este desastre que ha sido el petrismo. Hay un mensaje claro: los colombianos están absolutamente saturados, no solo con la incompetencia de este gobierno, sino con la criminalidad”, afirmó Peñalosa durante la entrevista con Néstor Morales.

El exalcalde subrayó que su decisión no responde a cálculos burocráticos ni a la búsqueda de cargos públicos. Al ser consultado sobre una eventual participación en un gabinete de De la Espriella, fue enfático: “A mí lo que me interesa es que Colombia salga adelante. A mí me han ofrecido, para decirle la verdad, varias veces ministerios y nunca he aceptado”.



Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Sobre el equipo político con el que colaboró recientemente, liderado por figuras como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Peñalosa aclaró que tras la culminación de la consulta no existe un mandato de coalición que obligue a los miembros a tomar una postura unificada.

“Siempre hubo desde el comienzo la claridad de que esto iba hasta la elección de ayer. Que cada cual queda en plena libertad de tomar la decisión por su lado”, puntualizó. Asimismo, destacó la capacidad de sus antiguos compañeros de equipo, asegurando que, pese a las diferencias en la toma de decisiones finales, mantiene un respeto profesional por sus perfiles.

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Un punto central en la argumentación de Peñalosa es la crisis de seguridad que afecta a diversas zonas del país. El exalcalde contrastó la situación actual de Colombia con la de otras naciones de la región, instando a una revisión de las políticas de orden público. “Este no es un tema de izquierda ni de derecha. En Brasil hay un gobierno de izquierda y los grupos armados ilegales nunca han controlado un centímetro del país”, señaló.

Escuche el entrevista completa aquí: