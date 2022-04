¿Campaña, pero sin plata? Salvación Nacional advierte que no recibiría financiación estatal

El recién renacido movimiento de Salvación Nacional, fundado por el asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, está lanzando una alerta por la falta de recursos para hacer campaña, de cara a la primera vuelta presidencial .

Y es que, si bien les regresaron la personería jurídica, por no haber alcanzado el umbral en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo no cumplirían con los requisitos para acceder a financiación estatal. Así lo contó a BLU Radio Enrique Gómez, candidato presidencial de esa colectividad.

“Lo que se busca es que litiguemos y pase el periodo de elecciones y que esto se resuelva a nuestro favor posiblemente a finales de 2022, cuando ya haya pasado la elección presidencial, y así se silencian las voces de ciertos partidos”, manifestó Gómez.

Según el aspirante a la Casa de Nariño, es que el Ministerio de Hacienda “se considera excluido de la orden de la sentencia de la Corte Constitucional que estableció garantizar la participación democrática” de ese y otros movimientos que desaparecieron a causa del conflicto.

Gómez adjudica esas demoras y barreras para lograr plata para su campaña a los cuestionamientos que ha lanzado en contra del actual gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, en temas como el manejo de la seguridad y la economía.

“Creo que tiene unas ordenes claras, pero criticar precisamente a la administración Duque tiene sus costos”, concluyó.

La respuesta de MinHacienda

Pero Enrique Gómez no es el único candidato a la Presidencia que no ha recibido plata para su campaña. A hoy, 12 de abril, ninguna de las campañas tiene la certificación del Consejo Nacional Electoral que le abre la llave a la financiación por parte del Estado y por esa razón el Ministerio de Hacienda no le ha girado recursos a nadie, según le dijo la entidad a BLU Radio.

No estamos hablando de cifras de poca monta. Según la ley vigente, el anticipo para los partidos, movimientos o alianzas que logran el umbral es superior a los 4.000 millones de pesos, de los cuales 2.800 millones son girados directamente por el Ministerio de Hacienda a las campañas para gastos de propaganda electoral.

Mientras llega esa plata, las campañas se financian con donaciones o con créditos del sistema financiero. Las campañas que no logran cumplir los requisitos de financiación previa tendrán que esperar al final de las elecciones para acudir al pago de reposición de votos.

