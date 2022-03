En vivo: conozca las propuestas de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza

Escuche las propuestas de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza . Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Robledo se miden este domingo en la consulta y los colombianos decidirán a quién respaldan en la carrera a la Casa de Nariño.

Publicidad



Sergio Fajardo

El primero en hablar este viernes fue Sergio Fajardo , quien aseguró que los tres principales problemas que afronta el país son: el malestar de los ciudadanos por la corrupción, la inseguridad y la inestabilidad económica. "Son tres grandes temas, que son: rabia, miedo e incertidumbre y se traducen en una Colombia que está molesta, muy indignada", opinó.

El precandidato Fajardo se refirió, además, a los duros señalamientos entre los aspirantes de Centro Esperanza. " Ha sido una mala imagen , ha sido dañino, una cantidad de confrontaciones innecesarias, he hecho un esfuerzo gigantesco para que las diferencias se traten entre nosotros. Afecta porque nosotros queremos unir y se ve la incapacidad de unirnos en más de una oportunidad", complementó.

En materia de seguridad, Fajardo rechazó que se generalice en relacionar los temas de la delincuencia con los migrantes venezolanos.

Publicidad

"Nosotros en Colombia hemos tenido inseguridad con o sin venezolanos . Lo digo con dolor, porque este es mi país. Esto no es un fenómeno que no nos llegó de otra parte, esa figura de la percepción de la inseguridad está en todo el país, tengámoslo en mente. Bogotá es un capítulo muy especial. Tenemos que afinar nuestra capacidad de Policía. la palabra venezolano no es determinante en la estrategia que se debe seguir", indicó.

"Ha habido venezolanos que han estado involucraod en hechos atroces y eso mortifica, pero el problema de la inseguridad en Colombia no son los venezolanos". agregó.

Publicidad