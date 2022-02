Alejandro Gaviria nos “faltoneó”, por eso no lo apoyaría si gana la consulta: Jorge Enrique Robledo

El senador Jorge Robledo acusó a Alejandro Gaviria de traición a la Coalición Centro Esperanza y aseguró que si no lo apoyará si gana la consulta presidencial. Según el congresista, él tiene más posibilidades de alzarse con la victoria que el exministro de Salud.

“Alejandro Gaviria rompió la confianza, no quiero hacer parte de su proyecto político. Que busque sus relaciones que tanto desea con César Gaviria y su Partido Liberal, y con Germán Vargas y su Cambio Radical, allá quedará muy cómodo y yo también. Esto no me pone en ninguna contradicción para efectos de cumplir los acuerdos con Sergio Fajardo, Carlos Amaya y Juan Manuel Galán”, declaró Robledo.

“Cualquiera de ellos que gane la consulta, tendrá al senador Jorge Enrique Robledo ahí, cumpliendo con los deberes, pero eso no se lo sostengo a Alejandro Gaviria, porque ha violado los acuerdos, porque nos ha galoneado, porque nos ha engañado, porque tiene un proyecto político distinto. Él quiere gobernar con César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Falta ver si ese es el límite, porque con las ideas que tiene no nos sorprendamos que quiera gobernar con todos los demás que eligieron a Iván Duque”, complementó.

Según Robledo, tampoco apoyaría a Gustavo Petro en caso de que se imponga Alejandro Gaviria en la consulta de la Coalición Centro Esperanza. En ese escenario, aseguró, votaría en blanco. “Con gente así uno no se puede unir ni puede gobernar”, sostuvo.