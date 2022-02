"Hubo un ambiente tenso, pero estoy acostumbrado": Alejandro Gaviria tras debate en Centro Esperanza

Alejandro Gaviria aclaró en Mañanas BLU que no ha recibido, hasta el momento, “ninguna queja o reclamo” sobre sus recientes encuentros con líderes políticos a pocas semanas de las elecciones del 13 de marzo , que definirán a los representantes de las coaliciones para las presidenciales. Esto, tras el duro debate de Noticias Caracol y la Silla Vacía entre los miembros de la Coalición Centro Esperanza, que expuso, nuevamente, algunas diferencias entre los precandidatos.

“Esta es una coalición en construcción. Hay desacuerdos y son evidentes para la opinión pública, eso es bueno que se ventile, de eso se tratan los debates, de mostrar las diferentes posiciones sobre los temas sociales”, comentó.

Publicidad

Sobre esto, Gaviria contó que sí sintió tensión durante el debate, a lo que está “acostumbrado”, pues en varias ocasiones sus compañeros de coalición le replicaron en respuestas y posiciones que surgieron en la conversación.

Publicidad



“Sí había un ambiente tenso, pero ya estoy acostumbrado. Ya lo había dicho, yo aquí vine a jugar de visitante, es normal”, aseveró.

Por otro lado, el precandidato de Colombia tiene futuro se refirió a sus reuniones con Germán Vargas y el expresidente César Gaviria, que generó todo tipo de reacciones luego de que se alejaran tras rumores de una posible unión a la campaña.

Publicidad

“Yo no supe de ninguna molestia (…) Germán Vargas Lleras me entregó una copia de la reforma a la justicia, un asunto importante, y tuve una reunión hace algunos días con el expresidente Gaviria, donde reiteró lo que ha dicho una y otra vez, que el Partido Liberal no va a fijar ninguna posición política antes de la consulta el 13 de marzo”.

“Yo no tengo que presentarle a la coalición mis reuniones. Es como si ellos tuvieran que aprobar mi agenda, eso no tiene ningún sentido”, añadió.