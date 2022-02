"Es una mala idea": Alejandro Gaviria responde a Petro sobre reforma al Banco de la República

El precandidato de la Coalición Centro Esperanza, en diálogo con Mañanas BLU, calificó de “mala idea”, la propuesta del también precandidato Gustavo Petro , quien en un debate de Noticias Caracol y La Silla Vacía dijo que es necesario reformar el Banco de la República.

Para Gaviria, la sola propuesta es inconveniente porque genera desconfianza en el país.

Publicidad

“No estoy de acuerdo. Creo que es una mala idea. Necesitaría una reforma a la Constitución Política de Colombia. El Banco de la República es una de los granes avances de Colombia. Ha logrado que Colombia sea un país serio, que tenga estabilidad monetaria, que sea respetado por los mercados internacionales, que haya logrado controlar la inflación. La sola propuesta me parece me parece inconveniente y genera desconfianza en el país”, dijo.

Asimismo, Gaviria expresó que decir que el Banco de la República ya no es independiente es una exageración.

Publicidad

“Poner en riesgo la estabilidad monetaria con propuestas sin sentido es malo para el país”, puntualizó.

El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el Banco de la República y dijo que, de llegar a la Presidencia, haría reformas para lograr su independencia.

Publicidad

En un debate de Noticias Caracol y la Silla Vacía, Petro dijo que la junta directiva del Banco de la República no tiene independencia y hoy pertenece a un partido político.

“El banco de la República no tiene independencia hoy. La junta directiva pertenece a un partido político: el Centro Democrático y eso no era lo que quería la Constitución. Nosotros lo que quedemos es un Banco de la República totalmente independiente, no solo de los poderes políticos, sino también de los poderes financieros”, dijo.

Publicidad