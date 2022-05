“Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta”: Rodolfo Hernández

Tras conocer que disputará la segunda vuelta ante Gustavo Petro, Rodolfo Hernández , candidato presidencial por la Liga Anticorrupción, indicó, desde la cocina de su casa y a través de redes sociales, que con los resultados de la primera vuelta "perdió el país de la politiquería y la corrupción".

"Colombianas, cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y concretar este gran camino que ustedes han votado hoy", añadió Hernández.

"A quienes me votaron no les fallaré. No descansaré un minuto en cumplirles mi compromiso, que es hoy y siempre, hacer de Colombia un país con oportunidades para todos donde el Gobierno trabaje para el bienestar de los colombianos en especial los más necesitados", prosiguió el candidato.

"Soy consiente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar y que será este quien construirá la victoria en segunda vuelta", agregó el candidato, exalcalde de Bucaramanga.

Al final de su discurso, el ingeniero resaltó también "la manera precisa, concreta espontánea y segura como la Registraduría entregó los resultados" de las votaciones.

¿Cómo llegó Rodolfo Hernández a segunda vuelta?

Rodolfo Hernández, a quien las encuestas ponían como el candidato con mayor crecimiento en la última semana previa a las elecciones, logró su cupo en segunda vuelta tras lograr 5.071.576 votos, es decir, el 27,93 %, siendo superado únicamente por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y dejando fuera de la contienda a Federico Gutiérrez, candidato por el Equipo Por Colombia.

