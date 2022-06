La estrategia política en tiempos de guerra sucia y fake news, según el publicista Carlos Duque

El publicista Carlos Duque, uno de los más reputados estrategas políticos del país, habló en Mañanas Blu , cuando Colombia está al aire, acerca de las campañas presidenciales y las críticas que han surgido por las revelaciones del modo en que se trabaja para posicionar a los candidatos y la forma en que se disputan las preferencias de los votantes.

De acuerdo con observadores, la actual contienda electoral ha sido una de las más complejas en la historia electoral del país.

Según la opinión de Carlos Duque, el contenido de “petrovideos” no muestra guerra sucia, pero la revelación de las imágenes sí incurrió en dicha práctica. “Sobre la filtración de esas conversaciones, me parece que el contenido no implica la guerra sucia, la guerra sucia es filtrar esas conversaciones”, sostuvo.

"Lo que ha cambiado realmente es la importancia que jugaba la publicidad política. Me califico como un publicista obsoleto de las campañas sucias”, añadió.

El publicista manifestó su preocupación por la degradación del discurso político y aseguró que le parece un desastre apelar a las emociones negativas. “Siento como si estuviéramos de nuevo en el plebiscito por la paz. Estamos en lo mismo, como que 'todos salgamos a votar emberracados'. Me parece un desastre", sentenció.

En cuanto a la coyuntura política, Carlos Duque afirmó que, contrario a lo que se cree, el uribismo “sigue vivo” y que el deterioro de la imagen de Álvaro Uribe se debe a la caída de la favorabilidad del gobierno de Iván Duque.

“El uribismo contaminó todo el tema político con un trabajo de 20 años, está vivo. El uribismo ha ido haciendo unos esfuerzos por mantener sus niveles de credibilidad y de simpatía en los electorados, pero los gobiernos no han sido lo suficientemente buenos. El gobierno actual terminó de rematar. La imagen desfavorable del presidente Duque, todo eso, golpeó la imagen de Uribe. Uribe empezó a bajar su favorabilidad por la imagen del actual gobierno, pero el sentimiento uribista, que es el odio a la izquierda, a todo lo que suene a guerrilla y Farc , eso está ahí”, declaró.

“Trataron de salir con Óscar Iván Zuluaga, pero en este mundo de vértigo y acontecimiento desechables, de Instagram, es te vi y chao. Óscar Iván Zuluaga se veía obsoleto y no fue suficiente. Apoyaron a Fico, que ya todos sabíamos que iba para allá. Fico no fue el derrotado, el derrotado fue el uribismo, esa derecha uribista”, opinó.