"La fórmula Fajardo tiene talante para lograr unidad, pasaremos a segunda vuelta": Luis G. Murillo

El candidato presidencial Sergio Fajardo, de acuerdo con las encuestas, es uno de los aspirantes con la menor intención de voto en el país. Sin embargo, el político ha manifestado junto a su equipo que los resultados del domingo demostrarán que los sondeos no tienen la verdad absoluta. En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, habló Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Fajardo, quien se refirió a su plan de Gobierno, las posibles alianzas en una segunda vuelta y su papel en la Casa de Nariño.

"La fórmula Fajardo - Murillo tiene el talante para lograr unidad, vamos a pasar a la segunda vuelta", indicó.

"Yo no me veo haciendo política, pero estamos para contribuirle al país con un conjunto de ideas con la perspectiva de centro. Hay que restructurar el sector de la seguridad, que mejore la confianza con la comunidad", sostuvo el exministro de Ambiente.

Según Murillo, el voto de Fajardo no hace mucho ruido, es de opinión y va a llegar a las urnas. "Las elecciones no han pasado. Hay que votar pensando en el país. Debe ser a conciencia, estudiado. Hay mucho electorado que nos va a respaldar que no alcanza a ser registrado ni capturado en las encuestas", afirmó.

El aspirante a la Vicepresidencia hizo un llamado a la ciudanía a que elijan con base en la información, "que miren los programas, las propuestas, la viabilidad de esas propuestas".