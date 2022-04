"Me duele, estoy más que sorprendido": Luis Felipe Henao tras ataque de esposa de Vargas Lleras

El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao , quien se sumó a la campaña de Federico Gutiérrez a la Presidencia, se refirió al duro reclamo de Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras, quien escribió en Instagram este martes: "Traición es la palabra que mejor define a la pareja de Luis Felipe Henao y su esposa. Los he padecido muchos años".

"Mis palabras hacia la mujer, diciéndole que la admiro, que la respeto, que ha tenido un papel gremial muy importante, no solo en Asocapital, sino en ateriores roles. No tengo nada personal. No entiendo esto. Me duele mucho, estoy más que sorprendido, frío", pero en temas personales no puedo entrar a debatir ni mucho menos ver por qué salió esto", afirmó Henao.

Henao defendió su decisión de sumarse a la campaña presidencial del exalcalde de Medellín y aseguró que no se trata de "un salto al vacío".

"Esto es una decisión personal, de conocer a Federico Gutiérrez desde que era concejal de Medellín, yo también soy antioqueño, tuve la posibilidad de trabnajr con él siendo viceministro del Inteior y después como ministro de Vivienda. Por eso decido venir a ayudar a la campaña. Acá se van a dar unos temas de orden y oportunidades. No es un salto al vacío. No estoy haciendo esto a cambio de un puesto. Lo que hago en mi oficina no tiene nada que ver con el sector público”, declaró Luis Felipe Henao.

